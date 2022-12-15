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6 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında baba da gözaltına alındı

Kızı H.K.G.'yi 6 yaşında "evlendiren" Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde ise Kadir İstekli gözaltına alınmıştı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:09
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Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı

6 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında baba da gözaltına alındı
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6 yaşındaki kız çocuğun istismarına ilişkin Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı verildi. Dün Kadir İstekli gözaltına alınmıştı. Bu sabah saatleri itibariyle baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı.

KADİR İSTEKLİ DE DÜN GECE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hakkında yakalama kararı bulunan Kadir İstekli, İstanbul Pendik'te gözaltına alındı.

HAKLARINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla 'evlendirdiği' iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme İzmir'de bulunan mağdur H.K.G.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasını istedi.

ŞÜPHELİLER BULUNAMAMIŞTI

Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Ancak şüpheliler, adreste bulunamayınca polisler vakıf binasında ayrıldı.

ADLİYEYE SEVKLERİ BEKLENİYOR

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi. 

Kararın ardından harekete geçen polis, önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. İstekli ve Gümüşel'in gün içinde adliyeye sevki bekleniyor.

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süleyman adıgüzel
15.12.2022 10:14
bir kaç ay sonra sessiz sedasız berat ettirilirüstü kapanır millet sesini yükseltince anında oına göre hareket vediyorlar imamoğlu mahkemeside aynı yazılmış karar uygulandı şimdi çevreyi dinliyorlar  
 
tr
15.12.2022 09:21
immoğluna ceza verildiği için, yüzleri kızardı ve akalama kararı cıkardılar. acaba 2 yıldır nereymısler.... allah sızı bildiği gibi etsin  
 
Adaletsiz AKP
15.12.2022 09:18
Erdoğan yargısının gaz alma operasyonu hiç merak etmeyin Beraat verirler Çünkü tarikatların oylarına ihtiyacı var Saray rejiminin Bu tamamen bir gaz alma  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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