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  • 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanıkları tutuklandı

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanıkları tutuklandı

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanıkları Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 14:11
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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanıkları tutuklandı

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanıkları tutuklandı
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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalanma kararı çıkarılmış, dün İstekli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen İstekli ve Gümüşel, tutuklandı.

Hiranur Vakfı Kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'ye 'destek' için adliye önünde toplanan Cemaat mensupları grup halinde açıklamalarda bulunmuştu.

‘ALGI OPERASYONU’ DEDİLER
İsmailağa Cemaati, yaşananların algı operasyonu olduğunu iddia etti.

Gümüşel ve İstekli'ye destek için yaklaşık 50 kişi Kartal Adliyesi’nin önüne gelerek “Mahmut Efendi Cemaati”nin üyesi olduklarını belirttiler. Cemaatten Recep Konuk grup adına açıklama yaptı ve bunun bir algı operasyonu olduğunu savundu:

Birtakım iftiralarla, baskılarla olayı bu şekilde tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Bu filmi daha önce izlettiler. Kötü yolda olan bir kadına o giysi giydirildi ve bu tüm Türkiye'ye sunuldu. Bunun algı operasyonu olduğunu görüyoruz. İnşallah bu zamanlar ortaya çıkacaktır.

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1000 ali
15.12.2022 14:40
Arap entarilerinizi giyin  
 
SAPERE ANDİ
15.12.2022 14:36
Timur yılın gazetecisi seçilmeli.  
 
SAPERE ANDİ
15.12.2022 14:35
Suçu ve suçluyu övenler unutulmayıp onlarda yargılanmalı.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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