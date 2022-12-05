﻿İtfaiyenin uyarılarına rağmen yanan binayı terk etmediler

Dumlupınar Mahallesi Fayton Sokak'taki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, binadakileri tahliye etmek istedi. İtfaiyenin uyarılarına rağmen binayı terk etmeyen kişiler, polisin ikna çalışmaları sonucu dışarı çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.