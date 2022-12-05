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İtfaiyenin uyarılarına rağmen yanan binayı terk etmediler

İstanbul Pendik'te metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 05:39
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Pendikte metruk binada yangın

İtfaiyenin uyarılarına rağmen yanan binayı terk etmediler
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Dumlupınar Mahallesi Fayton Sokak'taki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, binadakileri tahliye etmek istedi. İtfaiyenin uyarılarına rağmen binayı terk etmeyen kişiler, polisin ikna çalışmaları sonucu dışarı çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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