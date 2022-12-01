Akşener, mutfaktaki yangını rakamlarla iktidarın suratına çarptı: Vatandaş markete girmeye korkuyor

Erdoğan'ın "Külliyen yalan" dediği erken seçim diyaloğunu CHP lideri Deniz Baykal doğruladı. Evet konuştuk. Basına yansıyanlar doğru. Şimdi gelinen noktada Başbakan gereksiz telaş içindedir. Seçimden çok korktuğu bir kez daha görülmüştür. Erken seçimi göze alamaz.

“VATANDAŞ MARKETE GİRMEYE KORKUYOR”

Pahalılık yüzünden mutfakdaki yangının büyüyerek sürdüğünü belirten İYİ Parti lideri Akşener, süratle yoksullaşan halkın "param yetmez" endişesiyle markete gidemez hale geldiğini söyledi

“İKTİDAR ÜLKEYİ YÖNETEMİYOR”

İktidarın TÜİK destekli hesap oyunlarıyla millete "enflasyon düştü masalları" anlatmaya hazırlandığını kaydeden Akşener şöyle konuştu:

"Bu iktidar artık, ülkemizi yönetemiyor. Memleketimizi içine sürükledikleri yangın, artık kürsü nutuklarıyla gizlenemiyor. Makyajlı rakamlarla kapanamıyor.

"PAHALILIK YALANLA GİZLENEMEZ"

Süslü yalanlarla örtülemeyecek kadar açık şekilde, sokaklarda, marketlerde, pazarlarda görülüyor. Milletimiz artık, markete gitmek bile istemiyor. Çünkü, parasının yetip yetmeyeceğini bilemiyor. Çünkü, kasada mahcup olmaktan çekiniyor, aldığı ürünleri iade etmek zorunda kalmaktan korkuyor."

“MİLLET TENCERESİNİ NASIL KAYNATSIN?”

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında kürsüye içinde gıda ürünleri bulunan bir market sepetiyle çıkan Akşener, temel gıda maddelerindeki 1 yıllık artışı tek tek sıralayıp acımasız enflasyonu rakamlarla iktidarın suratına çarptı:

MUTFAKTAKİ YANGINI RAKAMLARLA İKTİDARIN SURATINA ÇARPTI

“Aziz milletim; Bay Kriz ve ekonomi yönetiminin, akıl ve bilime düşman davranışları, artık tüm dünyada, devlet yönetiminde, liyakatsizlik ve beceriksizlik dendiğinde, neredeyse literatüre girecek, bir vaka haline geldi. Sayın Erdoğan, her ne kadar, faize karşı zafer kazanmış gibi, nutuklar atsa da; milletimizin yaşadığı gerçekler, maalesef değişmiyor. "Faiz sebep, enflasyon sonuç" yalanına, artık kimse inanmıyor. Çünkü, çarşıdaki, pazardaki pahalılık, vatandaşlarımızın, canını yakmaya, aynen devam ediyor. Mutfaklardaki yangın, büyüyerek devam ediyor. Memur, esnaf, emekli, asgari ücretli, enflasyon canavarının altında, ezilmeye devam ediyor.

Sayın Erdoğan'ın, kahve fallarına endekslediği, enflasyonu düşürme masalında, Tayyip Bey'i Üzmeyen İstatistik Kurumu, TÜİK'in katkılarını da saymazsak olmaz. Bu süreçte, onlar da, çok çektiler. Tayyip Bey'i mutlu etme yolunda, çok başkan eskittiler. Sayın Erdoğan'ın istediği rakamı, söylemeyen başkanlar, sonbaharda düşen yapraklar gibi, birer birer döküldüler. Adaya, teker teker veda ettiler… Ve en sonunda, TÜİK de çareyi, her şeyi gizlemekte buldu. Mayıs 2022'den beri, ayrıntılı veri açıklamayı durdurdu. Şimdi de, hummalı bir biçimde, baz etkisiyle, hesap oyunlarıyla, milletimize, enflasyon düştü masalları anlatmaya hazırlanıyorlar. Ama yemezler! Milletimiz artık, son derece açık ve net bir şekilde görüyor ki; Bu iktidar artık, ülkemizi yönetemiyor. Memleketimizi içine sürükledikleri yangın, artık kürsü nutuklarıyla gizlenemiyor. Makyajlı rakamlarla kapanamıyor. Süslü yalanlarla örtülemeyecek kadar, açık bir şekilde, sokaklarda, marketlerde, pazarlarda görülüyor. Milletimiz artık, markete gitmek bile istemiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü, parasının yetip yetmeyeceğini bilemiyor. Çünkü, kasada mahcup olmaktan çekiniyor. Çünkü, aldığı ürünleri, iade etmek zorunda kalmaktan korkuyor. Ama biz bu gerçekleri dile getirdikçe, iktidar bize; "Abartıyorsunuz" diyor. "Yaygaracılık yapıyorsunuz" diyor. "Yalan söylüyorsunuz" diyor. O yüzden gelin, şimdi hep beraber, enflasyon sepetindeki gıda ürünlerinin, son 1 yıldaki, fiyat artışlarını inceleyelim. Üstelik öyle, her marketin değil, süper indirimli, üç harfli marketlerin fiyatları üzerinden gidelim. Bakalım, yalan mı söylüyormuşuz? Bakalım, abartıyor muymuşuz? Bakalım, yaygara mı yapıyormuşuz?

Mesela; Her evin vazgeçilmezi sütün, 1 litresinin fiyatı; 2021 yılının, Kasım ayında, 7,13 lirayken, 2022 yılının, Kasım ayında, 15 buçuk liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 117,4. Mesela; 1 kiloluk beyaz peynirin fiyatı; 2021 yılının, Kasım ayında, 32,89 lirayken, 2022 yılının, Kasım ayında, 85,80 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 160,9 Mesela; 1 kilo yoğurdun fiyatı; 8,74 lirayken, 17,98 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış, yüzde 105,6. Mesela; 1 kilo patlıcan; 7,12 lirayken, 18,90 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış, yüzde 165,6. Mesela; 1 kilo domates; 7,36 lirayken, 19,90 liraya çıkmış. Yani, 1 yılda, yüzde 170,3 artmış. Mesela; 1 kilo salatalık; 5,46 lirayken, 11,90 liraya çıkmış. Yani 1 yılda, yüzde 118,1 artmış. Mesela; 1 kilo limon; 4,39 lirayken, 13,90 liraya çıkmış. Yani 1 yılda, yüzde 216,8 artmış. Mesela; 1 kilo elma; Geçen sene 5,38 lirayken, bu sene, 14,90 lira olmuş. Yani 1 yılda, yüzde 177 zamlanmış. Mesela; 1 kilo pirincin fiyatı; 13,04 lirayken, bir senede, 27,50 liraya çıkmış. Yani, yüzde 110,9 artmış. Mesela; 1 kiloluk toz şekerin, fiyatı; 2021 yılının, Kasım ayında, 6,91 lirayken, 2022 yılının, Kasım ayında, 24 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 247,4 Evet, yanlış duymadınız, yüzde 247,4. Ancak, tüm bu rakamların karşısında, TÜİK'e göre şeker, yalnızca, yüzde 153 artmış. Yaa bakar mısınız şu işe?... Ne demişler? Yalancının mumu, yatsıya kadar… Hal böyleyken, iktidarın mumu da, artık seçime kadar! Giderayak sönmekte olan, iktidar mumunun, cılız ışığında; Durmak yok, yalana devam Sayın Erdoğan! Durmak yok, masala devam Sayın Erdoğan! Durmak yok, artık yolun sonu yakın, Sayın Erdoğan!

Değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde, bu kadar beceriksiz, böylesine ciddiyetsiz bir iktidar daha, görülmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde, milletimizin taleplerine, böylesine kulak tıkayan, yaşadığı acılara, bu denli göz yuman bir iktidar daha, görülmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde, vatandaşın cebine, böylesine göz diken bir iktidar daha, görülmemiştir. Ülkemiz bugün, tarihinde görülmemiş bir bunalımın içindedir. Ve bu bunalımın sebebi de, iktidarın ta kendisidir. Nitekim; 2023 yılı bütçesi de, bu gerçeği yansıtıyor.

Biliyorsunuz bütçe, geçtiğimiz 17 Ekim'de, Meclis'e sunulmuştu. 10 milyar lira talep ettik. Mesela; Esnaf ve sanatkârlarımıza, aylık 2000 lira destek verilmesi için, 48 milyar lira bütçe ayırın dedik. Mesela; Kaçak göçmen ve sığınmacıların, sınır dışı edilmesi için, geri gönderme merkezleri inşa edilip, gerekli planlama yapılsın diye, 10 milyar liralık bütçe önerdik. Mesela; Köprü ve otoyollardan, garanti geçişler için, yandaş şirketlere ödenmek üzere ayrılan, 53 milyar liranın da, bütçeden düşürülmesini talep ettik. Ez cümle; Sağlık çalışanlarımızdan, öğretmenlerimize kadar, Çiftçilerimizden, şehitlerimize ve ailelerine kadar, milletimizin yaşadığı, birçok sorunun çözümü için, bütçe önergeleri verdik. Tahmin edeceğiniz gibi, istişareden, demokrasiden, nasibini almamış, Cumhur İttifakı milletvekilleri, bu önergelerin tamamını, reddetti. Tabi, bizim milletimiz için verdiğimiz önergelerimizin, tamamı reddedilirken, KÖİ projeleri için, yandaş müteahhitlere 102 milyar lira, faiz giderleri için de, 566 milyar lira ödenek koyuldu. Miktarını kimsenin bilmediği, kur korumalı mevduat ödemeleri de, aynen devam edecek. İşte size Ak Parti'nin, "millet odaklı" bütçe anlayışı… Gerçekten ibretlik.

Değerli arkadaşlarım; Öyle anlaşılıyor ki; Cumhuriyetimizin, 100'üncü bütçesi, Ak Parti'nin de, "veda bütçesi" olacak. Çünkü bu bütçede, ekonominin sorunlarını, yapısal olarak çözecek hiçbir tedbir yok. Kamu yatırımları için ayrılan kaynak, çok yetersiz. Bay Kriz'in tek amacının, ekonomiyi seçime kadar yüzdürmek olduğu, çok net bir şeklide anlaşılıyor. Israrla ve inatla sürdürülen yanlış politikaların bedeli, vatandaşımıza, yoklukla, yoksullukla, fakirleşmeyle ödetiliyor. Bu bütçede, çiftçi yok, emekli yok, memur yok, asgari ücretli yok, öğrenci yok, EYT'li yok…Bu bütçede, millet yok, millet!

Öyle görülüyor ki; 2023 yılı, milletimiz için, daha zor bir yıl olacak. Ama, kimse endişelenmesin. Şunun şurasında, seçime çok az kaldı… Emin olun, sayılı gün, çok çabuk geçecek. Sandıktan, yetkiyi aldığımızda, Türkiye'yi hak ettiği ciddiyet ve millet odaklı bir anlayışla yöneteceğiz. Bay Kriz ve arkadaşlarının, her saçmalığını, yakından izliyoruz. Ekonomi ekibimizin, süratle enkazı kaldırıp, molozları temizlemek için, planları, programı, yol haritası ve kadroları hazır. Artık biz varız, artık İYİ Parti var. Bizim için, Türkiye'nin, çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Onlar gidecek, güneş doğacak. Onlar gidecek, kabus bitecek. Onlar gidecek, Türkiye süratle iyileşecek. Ve Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılı, Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi müjdeleyecek. Hiç merak etmeyin; Çok az kaldı!”

İşte Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası:





