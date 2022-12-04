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Kabus 38 yıl sonra uyandı. Görüntü alabilmek için yarıştılar

ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Ada'da bulunan dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa, 38 yıl aranın ardından yeniden faaliyete geçti. İnsanlar fotoğraf çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 11:53
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ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Ada'daki Mauna Loa 38 yıl sonra yeniden aktif hale geldi

Kabus 38 yıl sonra uyandı. Görüntü alabilmek için yarıştılar
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ABD'nin Hawaii takımadalarından Büyük Ada'da bulunan, en son 1984 yılında patlayarak 700 evi yok olmasına neden olan Mauna Loa yanardağı, 38 yıl sonra yeniden aktif hale geldi.

28 Kasım'da meydana gelen patlama sonrası lav akışının sürdüğü bölgede, görüntü almak için bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geldi.

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı’nda 38 yıl sonra meydana gelen patlama sonrası başlayan lav akışının sürdüğü belirtildi.

Tur ve organizasyon şirketi Paradise Helicopters, yanardağın lav püskürttüğü anları havadan görüntüledi.

Lavların adadaki ana yolun yanı sıra yanardağın kuzeyinde yer alan gözlemevine doğru ilerlediği belirtildi.

Hawaii Yanardağ Gözlemevinden (HVO) Ken Hon, lavların mevcut akış hızında ana yola en erken 2 gün içinde ulaşabileceğini ifade etti.

EN SON 1984’TE PATLAMIŞTI

4 bin 169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağı, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor.

Mauna Loa’daki en son patlama 1984 yılında yaşanmıştı. Ayrıca Loa, Hawaii’nin en aktif yanardağından biri olan Kilauea’nın hemen kuzeyinde yer alıyor.

Kilauea Yanardağı’nın 2018 yılında patlaması sonucu çıkan lavlar okyanusa kadar ulaşmış ve adadaki 700 evi yok etmişti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğine ilişkin ada sakinlerini uyardı.

Yetkililer, lav akış yönünün değişebilme ihtimaline karşı ada sakinlerinin olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini duyurdu.

Hawaiian Volkan Gözlemevinden Ken Hon, 38 yıl sonra meydana gelen büyük patlamanın ardından artçı depremler yaşandığını aktardı.

Sağlık yetkilileri, Hawaii Adası'nın hava kalitesinin izlendiğini ve şu an iyi durumda olduğunu bildirdi. ABD'nin Hawaii takımadalarından Büyük Ada'da bulunan dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa'nın 38 yıl sonra yeniden patlaması sonrası lav akışı devam ediyor.

Gün doğumu sırasında, Kona kasabasından Mauna Kea Dağı'nın tepesine gelen bir aile dua ederek gün doğumunu seyretti.

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