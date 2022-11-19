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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 14:21
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Pendik’te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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İstanbul Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik Yenişehir mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Ali Karakullukçuoğlu’na seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz adam, kazada ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Karakullukçuoğlu’nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın bir süre kaldırımda yürüdüğü, karşı geçtiği sırada otomobilin çarptığı görülüyor.


(Kaynak: İHA)

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