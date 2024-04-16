Pentagon, İran’ın saldırısındaki detayları açıkladı: 110 balistik füze, 30 kara seyir füzesi ve 150'den fazla İHA…

Kaynak: AA
Pentagon, İran’ın saldırısındaki detayları açıkladı: 110 balistik füze, 30 kara seyir füzesi ve 150'den fazla İHA…
Pentagon, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırısında attığı füze ile İHA’lardan 87'sini ABD'nin düşürdüğünü açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, günlük düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

“81 İHA VE EN AZ 6 BALİSTİK FÜZEYİ DÜŞÜRDÜK”

Ryder, ABD Merkez Komutanlığı’na (CENTCOM) göre, İsrail'e yönelik; İran, Irak, Suriye ve Yemen'den 110 orta menzilli balistik füze, 30 kara seyir füzesi ve 150'den fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapıldığını belirtti.

Sözcü Ryder, 81 İHA ve en az 6 balistik füzenin ABD tarafından düşürüldüğünü kaydetti.

“İSRAİL'İ SAVUNMAK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bölgede gerilimin artmasını istemediklerini aktaran Ryder, İsrail'i ve ABD personelini savunmak için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

Ryder, Tel Aviv’den Tahran’a karşılık verileceğine ilişkin yapılan açıklamayla alakalı soruları ise, "Bu noktada varsayımlara girmek istemiyorum." ifadesiyle geçiştirerek, bu soruların İsrail'e yöneltilmesi gerektiğini ifade etti.

“HAVA TEHDİDİNİN YÜZDE 99'U ORTADAN KALDIRILDI”

ABD’li sözcü, İran'ın fırlattığı İHA ve füzelerin yüzde 50'sinin başarısız olduğu yönündeki bir soruya da kürsüden istihbari detaya girmeyeceğini belirterek, "İsrail'e yöneltilen hava tehdidinin yüzde 99'unun ortadan kaldırıldığını" iddia etti.

"İRAN, ABD'Yİ UYARMADI"

Ryder, İran'ın saldırıdan önce müttefikleri üzerinden ABD'ye herhangi bir uyarıda bulunmadığına da söyledi.

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