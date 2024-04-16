İsrail 'saldırıya hazırız' dedi, İran yanıt verdi: Saniyeler içinde yanıt veririz

Kaynak: AA
İsrail 'saldırıya hazırız' dedi, İran yanıt verdi: Saniyeler içinde yanıt veririz
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in ülkesine yönelik saldırılarını tekrarlaması durumunda bir sonraki eylemlerinin hızlı, kesin ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri de İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

“BEYAZ SARAY'I AÇIKÇA UYARDIK”

Ülkesinin, İsrail’e yönelik hava saldırısı ve yürütülen diplomatik çalışmalar hakkında mevkidaşına bilgi veren Abdullahiyan, “Siyonist rejimin İran'ın güvenliğine ve çıkarlarına yönelik terör saldırılarını tekrarlaması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin hızlı, kesin ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı açıkça uyardık." dedi.

Wang Yi de Tel Aviv yönetiminin İran’ın Şam’da yer alan konsolosluk binasına yaptığı saldırıyı kınadığını ve bunun uluslararası anlaşma ve kuralların ihlali olduğunu kaydetti.

“İSRAİL'İN SALDIRISINA SANİYELER İÇİNDE YANIT VERİRİZ”

Öte yandan, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in saldırısının "stratejik hata" olduğunu kaydetti.

Bu sayede İran'ın meşru müdafaa kapsamında askeri ve savunma kapasitesini ortaya koyduğunu belirten Bakıri, "Siyonist rejimin, başka bir hata yapması durumunda 12 gününün kalmayacağını ve cevabın günler ya da saatler değil, saniyeler içinde verileceğini bilmesi gerekiyor." İfadelerini kullandı.

İran'ın her türlü ihtimale hazır olduğunu aktaran Bakıri, "Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı. Çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olacaktır." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Şam'da yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemiş ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 yetkili öldürülmüştü.

İran, İsrail'in saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve karşılık vereceklerini duyurmuştu.

13 Nisan'da İran, İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu açıklarken, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini duyurmuştu.

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