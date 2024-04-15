İsrail devlet televizyonu resmen duyurdu: İran’a saldırı için hazırlıklar tamam

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin İran'a kontrol edebilmesine imkan verecek, bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği ve cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını açıkladı.

"KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI"

İran ile tırmanacak gerginlik ile Gazze'nin geri plana düşmesinin istenmediğine işaret edilen yayında, İran'ın ilk kez kendi topraklarından doğrudan bir saldırı düzenlediği için İsrailli yetkililerin, kırmızı çizginin aşıldığını ve buna karşılık vermenin zorunlu olduğu görüşünü taşıdığı kaydedildi.

SUİKAST, GENİŞ ÇAPLI ELEKTRONİK SALDIRI...

İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran'a yönelik olası bir saldırı için yürüttüğü belirtilen yayında, saldırının ne şekilde olacağına ilişkin bilgi verilmedi

Ancak, İran'da geniş çaplı bir elektronik saldırının ya da suikast operasyonlarının da uzak görülmediği ifade edildi.

"ABD'YE SÖZ VERİLDİ"

Yayında bilgisine başvurulan İsrailli bir yetkili, Tahran’a yönelik planlanan bir saldırı öncesinde ABD’ye bildirimde bulunmak konusunda Washington'a söz verildiğinin altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Şam'da yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemiş ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 yetkili öldürülmüştü.

İran, İsrail'in saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve karşılık vereceklerini duyurmuştu.

13 Nisan'da İran, İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu açıklarken, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini duyurmuştu.