İsrail devlet televizyonu resmen duyurdu: İran’a saldırı için hazırlıklar tamam

Kaynak: AA
İsrail devlet televizyonu resmen duyurdu: İran’a saldırı için hazırlıklar tamam
İsrail devlet televizyonu, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürütülen hazırlıkların tamamladığını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin İran'a kontrol edebilmesine imkan verecek, bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği ve cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını açıkladı.

"KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI"

İran ile tırmanacak gerginlik ile Gazze'nin geri plana düşmesinin istenmediğine işaret edilen yayında, İran'ın ilk kez kendi topraklarından doğrudan bir saldırı düzenlediği için İsrailli yetkililerin, kırmızı çizginin aşıldığını ve buna karşılık vermenin zorunlu olduğu görüşünü taşıdığı kaydedildi.

SUİKAST, GENİŞ ÇAPLI ELEKTRONİK SALDIRI...

İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran'a yönelik olası bir saldırı için yürüttüğü belirtilen yayında, saldırının ne şekilde olacağına ilişkin bilgi verilmedi

Ancak, İran'da geniş çaplı bir elektronik saldırının ya da suikast operasyonlarının da uzak görülmediği ifade edildi.

"ABD'YE SÖZ VERİLDİ"

Yayında bilgisine başvurulan İsrailli bir yetkili, Tahran’a yönelik planlanan bir saldırı öncesinde ABD’ye bildirimde bulunmak konusunda Washington'a söz verildiğinin altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Şam'da yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemiş ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 yetkili öldürülmüştü.

İran, İsrail'in saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve karşılık vereceklerini duyurmuştu.

13 Nisan'da İran, İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı ve füzeyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu açıklarken, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini duyurmuştu.

İlgili Haberler
İsrail Genelkurmay Başkanı konuştu. ‘İran'a bir yanıt vereceğiz’
Fatih Altaylı’dan günlerce konuşulacak ‘Hakan Ural’ yorumu
İran saldırısında dikkat çekici S400 detayı. Bunun şakaya gelir tarafı yok
İran İsrail'e yapacağı büyük saldırının denemesini mi yaptı. Dünyayı tedirgin eden iddia
Hamaney'in İbranice mesajı İranlıları heyecanlandırdı
Taliban'dan İran'a destek açıklaması 'Meşru savunma hakkını kullandı'
Savaş Kabinesi İran'a verilecek karşılıkta anlaşamadı . İsrail'de İran düğümü
Son Haberler
Dünya Bankası IMF’ye alternatif değildir Yazarlar
Dünya Bankası IMF’ye alternatif değildir
T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ
Umurunda olmamak biraz da böyle bir şey galiba!.. Yazarlar
Umurunda olmamak biraz da böyle bir şey galiba!..
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu: Siyasette rekabet olmazsa başarı da olmaz… Yazarlar
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu: Siyasette rekabet olmazsa başarı da olmaz…
Savaş tamtamlarının acımasız tokmakçısı Yazarlar
Savaş tamtamlarının acımasız tokmakçısı
Millî Şuur mu, önemsiz bir detay mı? Yazarlar
Millî Şuur mu, önemsiz bir detay mı?
Enfeksiyon Operasyonu Yazarlar
Enfeksiyon Operasyonu