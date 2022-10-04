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Pentagon, Ukrayna'ya yapılacak 625 milyon dolarlık yeni silah yardımının detaylarını paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın açıkladığı ABD ordusunun envanterinden alınarak Ukrayna'ya sağlanacak olan 625 milyon dolarlık yeni yardım paketinde, farklı kalibrelerde obüs toplarının yanı sıra mayınlara karşı dayanıklı personel taşıyıcılarının olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 23:45
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Pentagon, Ukrayna'ya yapılacak 625 milyon dolarlık yeni silah yardımının detaylarını paylaştı

Pentagon, Ukrayna'ya yapılacak 625 milyon dolarlık yeni silah yardımının detaylarını paylaştı
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(AA) - Biden’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıklaması üzerine Pentagon verilecek silahların detaylarını paylaştı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yeni paketin Ukrayna ordusuna verilmek üzere ABD envanterinden alınan 22'nci silah yardımı paketi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, silah yardımı paketinde, 4 adet Yüksek Performanslı Topçu Sistemi (HIMARS) ve mühimmatının yanı sıra, 32 adet 155 ve 105 milimetre obüs topları, 500 adet hassas güdümlü 155 milimetre obüs mermisi, 1000 adet 155 milimetre uzaktan kumandalı zırh delici mayın olduğu bildirildi.

Engel yerleştirme ekipmanı ve mayınların da pakette bulunduğu belirtilen açıklamada, mayınlara dayanıklı 200 zırhlı personel taşıyıcı, 30 bin havan mermisi ve 200 bin küçük silah mermisinin de Ukrayna’ya yapılacak yardım paketinde yer aldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak 2021'den bu yana ABD, Ukrayna'ya 17,5 milyar dolarlık silah yardımı yaptı.

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