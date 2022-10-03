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ABD'den Rusya'ya net uyarı. Tüm birliklerini yok ederiz

Eski CIA direktörü David Howell Petraeus, Ukrayna'ya karşı ülkesinde seferberlik ilan eden ve sürekli nükleer bomba tehdidinde bulunan Viladimir Putin'i açık açık uyardı. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 16:52
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ABD'den Rusya'ya net uyarı. Tüm birliklerini yok ederiz

ABD'den Rusya'ya net uyarı. Tüm birliklerini yok ederiz
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Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürürken sözde referandum ile kendine bağlandığını iddia ettiği bölgeleri savunmak adına hem ülkesinde seferberlik ilan etmiş hem de nükleer bomba tehdidinde bulunmuştu.

Rus lider Putin'in bu açıklamalarına eski CIA direktörü ve emekli ordu generali David Howell Petraeus'tan yanıt geldi. Petraeus, Rusliderin tehditlerine karşın "Tüm birliklerini yok ederiz!" çıkışında bulundu.

ABCNews'e demeç veren Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede nükleer silah kullanması durumunda ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini ve teçhizatını yok edeceği ve Karadeniz filosunu batıracağını söyledi. Petraeus ayrıca, radyasyonun 5. Madde şemsiyesi altındaki NATO ülkelerine yayılma olasılığının NATO üyesine saldırı olarak yorumlanabileceğininde altını çizdi..

Emekli general, Rusya lideri Putin'in “umutsuz” olduğunu ve "karşılaştığı savaş alanı gerçeğinin geri döndürülemez olduğunu'' söylediğini aktardı.

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Ss
3.10.2022 17:10
Dünya nufusu 8 milyara dayandı artık hiç bişey yetmez hale geldi ne para ne yiyecek nede barınma  
 
Üç kuruşluk dünya
3.10.2022 17:03
Yakın bir gelecekte dünya tamamen büyük şirketlerin hegamonyasına girecek. Devlet falan kalmayacak. Boşuna birbiriniz yemeyin.  
 
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