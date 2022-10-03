ABD'den Rusya'ya net uyarı. Tüm birliklerini yok ederiz

Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürürken sözde referandum ile kendine bağlandığını iddia ettiği bölgeleri savunmak adına hem ülkesinde seferberlik ilan etmiş hem de nükleer bomba tehdidinde bulunmuştu.

Rus lider Putin'in bu açıklamalarına eski CIA direktörü ve emekli ordu generali David Howell Petraeus'tan yanıt geldi. Petraeus, Rusliderin tehditlerine karşın "Tüm birliklerini yok ederiz!" çıkışında bulundu.

ABCNews'e demeç veren Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede nükleer silah kullanması durumunda ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini ve teçhizatını yok edeceği ve Karadeniz filosunu batıracağını söyledi. Petraeus ayrıca, radyasyonun 5. Madde şemsiyesi altındaki NATO ülkelerine yayılma olasılığının NATO üyesine saldırı olarak yorumlanabileceğininde altını çizdi..

Emekli general, Rusya lideri Putin'in “umutsuz” olduğunu ve "karşılaştığı savaş alanı gerçeğinin geri döndürülemez olduğunu'' söylediğini aktardı.