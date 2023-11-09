Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i andı. "Yaşadığım sürece bizimlesin"

Perihan Savaş, 1995'te kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde andı. Savaş, eşiyle yer aldığı fotoğraflarının altına "Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…" notunu düştü.

Perihan Savaş genç yaşta kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i andı. "Yaşadığım sürece bizimlesin"

Perihan Savaş, 1987'de meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Savaş adında oğulları dünyaya gelmişti. Yılmaz Zafer, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Kasım 1995’te hayatını kaybetmişti.

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ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANDI

Perihan Savaş, eşinin 28'inci ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı.

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Perihan Savaş, eşiyle yer aldığı fotoğraflarına "Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…" notunu düştü.

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OĞLU EVLENDİ

Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer, 21 Ocak 2023'te Melis Ketenci ile evlenmişti. Savaş Zafer, 29'uncu yaşına girdiği gün dünyaevine girmişti.

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