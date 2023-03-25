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Perinçek’ten HÜDA PAR tepkisi: Bahçeli bunu nasıl hazmediyor?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na destek kararına sert tepki gösterdi. Perinçek, “Bu nasıl milliyetçilik oluyor? Devlet Bahçeli, BBP bunu nasıl hazmediyor?” dedi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 09:28
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Perinçek’ten HÜDA PAR tepkisi

Perinçek’ten HÜDA PAR tepkisi: Bahçeli bunu nasıl hazmediyor?
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Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı bir süredir konuşulan HÜDA PAR, kararını açıkladı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden girme kararı aldıklarını söyledi. Yapıcıoğlu, "Bu seçimlerde birinci hedefimiz Sayın Erdoğan'ın ipi önde göğüslemesi, bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. İkinci sıradaki önceliğimiz de meclis seçimlerinde çoğunluk sağlanması. Üçüncü talebimiz de partimizin mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi. Bu önceliklere göre vardığımız karar şudur; 14 Mayıs'ta seçimlere AK Parti listelerinden gireceğiz." dedi.

"DEVLET BAHÇELİ BUNU NASIL HAZMEDİYOR?"

Konuyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk yayınına katılan Perinçek zehir zemberek ifadeler kullandı. Perinçek şunları söyledi: "HÜDA PAR kim? Şeyh Said, Seyid Rıza. Bu nasıl milliyetçilik oluyor? Devlet Bahçeli, BBP bunu nasıl hazmediyor? HÜDA PAR çıkınca ilk biz tavır aldık. HÜDA PAR'ı Meclis'e sokacaklar, öbür taraf da PKK'yı sokuyor. Bunlarla Türkiye'yi götürebilir misiniz? Onun için sistem çöküyor. 540 milyon lirayı Maliye Bakanlığı olarak trink diye ödüyor PKK'ya. Biz ödemeyiz o parayı. Terörü besleyen sistem ayakta kalabilir mi? Onun için Vatan Partisi gerekli.

"HÜDA PAR İLE İŞBİRLİĞİ YAPANLARIN HİÇBİR GELECEĞİ YOK"

Biz ameliyat partisiyiz. Türkiye'nin köklü sorunları var. Bankaların kârı bu sene 466 milyon lira. Yüzde 80 kurumlar vergisi koyacağız, bunu yatırım sermayesi yapacağız mesela. Ameliyat olmayayım, aspirinle vaziyeti kurtaralım diye düşünülüyor. PKK ile HÜDA PAR ile işbirliği yapanların hiçbir geleceği yok. Birisi HDP üzerinden PKK ile öteki de HÜDA PAR ile işbirliği yapıyor. Vatan Partisi ne yapacak? Şeyh Said ve Seyid Rıza'nın heykellerini vinci getirip, halkın desteğiyle kaldıracak. Vatan Partisi Atatürk'ün yanında. Türkiye bunları temizleyecek, göreceksiniz."

 

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