Erdoğan, Perinçek'i reddetti. Vatan Partisi için Cumhur İttifakı kapıları kapandı

Cumhurbaşkanlığı adaylığında şu ana kadar 100 bin imzanın çok altında kalan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı içinde yer almak istediklerini söyledi.

Katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini görüşmeye davet ettiğini söyleyen Perinçek, Erdoğan'a Cumhur İttifakı'na katılmak istediklerini aktardığını ancak olumlu yanıt alamadığını öne sürdü.

HÜDA-PAR’I ÇOK SERT ELEŞTİRMİŞTİ

Perinçek, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı içinde yer almasını da sert ifadelerle eleştirmişti.

Vatan Partisi lideri konuya ilişkin şu yorumlarda bulunmuştu:

“HÜDA-PAR’ın kamuoyu önünde ittifak içinde gösterilmesi, seçim kaybettirecek, ittifaka çok oy kaybettirecek bir olay. Millet İttifakı’na, ‘Siz PKK ile iş birliği yapıyorsunuz derken, siz de öbürüyle yapıyorsunuz. Belki de bir tuzak. Bundan AK Parti de rahatsız; MHP de kaynıyor. Anayasa Mahkemesi’nin serbest bıraktığı 540 milyon lirayı Hazine ve Maliye Bakanı HDP’ye vermesin. AYM yanlış karar verebilir. Maliye Bakanı da diyecek ki, bu dava sonuçlanıncaya kadar milletin parasını size vermeyeceğim.”