Personelinden borç alıp ödemeyen emniyet müdürüne soruşturma

İddiaların yazılı şikayet olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştığı belirtilirken, söz konusu müdürün toplam 6 personelden borç ve hediye aldığı iddia ediliyor.

Soruşturma kapsamında iddiaların doğruluğunun araştırılacağı ve müdürün gerekli cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği ifade edildi.

DHA'nın haberine göre; söz konusu emniyet müdürü hakkında soruşturma açıldığını duyuran Adana Valiliği, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"İlimizde Hassas Şube Müdürü olarak görev yapan 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü M.M.Y.'nin 42 ay kıdem cezası, maaş cezası, uyarma ve kınama cezaları bulunmakta olup bunların yanında borç para alıp ödememekten cezası da bulunmaktadır. Önceki görev yeri olan Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nce de astlarından borç almak sebebiyle soruşturması devam etmektedir. İl Emniyet Müdürlüğü'müzde de 14.03.2023 tarihinde aynı şekilde astlarından borç para aldığı yönündeki duyumlar üzerine kendisi İl Emniyet Müdürü'nün makamına çağrılarak sözlü ve yazılı olarak uyarılmıştır. Uyarılara rağmen 23.03.2023 tarihinde toplamda 6 personelinden borç ve hediye aldığı ve borçlarını ödemediği yönünde yazılı müracaat gelmesi üzerine tekrar İl Emniyet Müdürü'nce sözlü olarak ikaz edilmiş ve hakkında adli-idari yasal işlem başlatılmıştır."