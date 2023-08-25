Petek Dinçöz bakın nereye taşındı

Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar oturdukları ev küçük gelince yeni bir eve taşındı.

Petek Dinçöz bakın nereye taşındı

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Bir yıl önce nikâh masasına oturan Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar, yeni eve taşındı. Çiftin, Gayrettepe’deki oturdukları ev küçük gelince, Etiler tarafına geçti. Akmerkez’in yakınlarda 3+1 daire kiralayan ikili, taşınmadan önce mimarla anlaştı.

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Bazı değişiklikler için 350 bin lira ödeyen şarkıcı ve iş insanı, daha sonra yeni konutlarına geçti. Önceki evliliklerinden dört çocuğu olan Dinçöz ve Bayraktar, bir süre burada konakladıktan sonra, ev satın alacak.

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