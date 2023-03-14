Yeni Peugeot 408’in Türkiye fiyatı açıklandı

Fransız otomobil modeli Peugeot 408 Türkiye’ye geldi.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Mart ayı sonunda satışa çıkacak olan Peugeot 408 modelinin fiyatı ve donanım seviyeleri de açıklandı.

FİYAT

Markanın resmi kaynakları üzerinden gelen fiyatları ise şu şekilde;

1,2 PureTech 130 beygir Allure – 1.110.000 TL

1,2 PureTech 130 beygir GT – 1.283.000 TL

DONANIM SEVİYELERİ

Markanın ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle satışını ertelediği model için az önce satış tarihi açıklandı. Mart sonunda satışa başlanacak olan 408 fiyat ve donanım seviyeleriyle de dikkat çekiyor. Marka ilk etapta 1 motor ve 2 donanım seçeneğiyle satışa sunacak. Modelin ilerleyen dönemlerde opsiyon çeşitliliği artacak.

İlk gelen partinin hepsi 1.2 litre turbo benzinli 130 Hp güç üreten PureTech teknolojili motora sahip olacak. Bu motora 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman eşlik edecek. Manuel vites seçeneği bulunmuyor. İlerleyen süreçte yeni Peugeot 408’in tam elektrikli versiyonu da satışta olacak.

Donanım kısmındaysa 2 paket bizi karşılıyor. Allure ve GT. Allure pakette Peugeot LED teknolojili farlar, parlak siyah arka tampon difüzörü ve egzoz çıkışları yer alıyor. Ayrıca Allure paket 408’ler 19 inçlik JASPE alüminyum alaşım jantlarla geliyor. İç mekandaysa yarı deri kumaş döşemeli, mint yeşili spor koltuklar var.