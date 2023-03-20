Peugeot 3008'in güncel fiyat listesi belli oldu. İşte aracın donanım seçenekleri

Ülkemizde oldukça popüler bir model haline gelen 3008’e sık sık yollarda denk geliyoruz.
Markanın yüzünü güldüren bir satış performansı sergileyen aracın fiyat detayları yayınlandı.
İşte aracın donanım seçenekleri ve fiyatı
Peugeot 3008 ülkemize 6 farklı donanım paketiyle beraber geliyor. Bu donanımların hepsinde 8 ileri tam otomatik şanzıman kullanan araç, kaputun altında ise donanımdan donanıma değişen farklı motor seçeneklerine sahip. Bu seçeneklerden ilki, baz versiyonda sunulan 1.2 litrelik benzinli. 130 beygir güç üretmeyi başaran bu motor, 8 ileri tam otomatik şanzımana sahip.
Peugeot 3008, hem dizel hem de benzinli yakıt seçeneklerine de sahip.
ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzinli
Fiyatı: 1.172.000 TL
ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 (2022 Model Yılı) Benzinli
Fiyatı: 1.199.000 TL
GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 (2022 Model Yılı) Benzinli
Fiyatı: 1.362.500 TL
ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel
Fiyatı: 1.188.000 TL
ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel
Fiyatı: 1.241.500 TL
GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel
Fiyatı: 1.428.500 TL