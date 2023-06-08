Peygamber çiçeği ağrılara ve ateş düşürmeye birebir

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ağrı kesici ve ateş dürücü etkileri olan peygamber çiçeğinin faydaları dikkat çekti.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Peygamber çiçeği çayı bu bitkinin kurutulması ile yapılır. Taze bitki ile peygamber çiçeği çayı yapılmaz. Öncelikle bu bitki kurutulmalıdır. Peygamber çiçeği yapmak için bir bardak kaynamış sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı peygamber çiçeği koyup 5 dakika beklemeniz yeterli olacaktır.

ZARARI VAR MI?

Fazla miktarda kullanıldığı zaman kalbe zarar verebilir. Hamile ve çocuklar için kullanılması tavsiye edilmemektedir.