Peynirde yapılan akılalmaz hile! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı ortaya çıkardı

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar peynirde sahtecilik yapmanın yollarını anlattı. Piyasadaki çok sayıda ürünün denetiminin zor olduğunu belirten Bayraktar, peynir fiyatlarının dört kat arttığını ve tüketicilerin alım gücünü düşürdüğünü ifade etti.

Bayraktar, peynir yapımında süt yağı yerine başka yağlar, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü, peynirin yapısını sertleştirmek için nişasta, küf ve mayayı önlemek için de fazla koruyucu katkı maddesi kullanıldığını söyledi.

Bayraktar, eritme peynirlerin tağşişe en açık ürünler olduğunu, tüketicilerin sahteciliği fark etmesinin mümkün olmadığını, bu durumun halk sağlığını tehlikeye attığını vurguladı. Bayraktar, tüketicilerin ambalajlı, etiketli ve güvenilir markalı ürünleri tercih etmeleri gerektiğini belirtti.

Bayraktar, Türkiye’nin 200’e yakın peynir çeşidiyle dünyada 9’uncu sırada olduğunu, ancak ihracatın 203 milyon dolarla sınırlı kaldığını, birim fiyatın da düşük olduğunu kaydetti. Bayraktar, dış pazarda rekabet edebilmek için üretimdeki sorunların çözülmesi ve çiğ süt fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Bayraktar, süt üretiminin büyük bölümünü yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.