Rosier'in cezası açıklandı

Beşiktaşlı Valentin Rosier, Kayserispor maçında yaptığı uygunsuz hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Rosier'in cezası belli oldu.

2 MAÇ CEZA ALDI

PFDK'nın internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

''BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER’in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''