Rosier'in cezası açıklandı

Beşiktaşlı Valentin Rosier, Kayserispor maçında yaptığı uygunsuz hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Rosier'in cezası belli oldu.
2 MAÇ CEZA ALDI
PFDK'nın internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:
''BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER’in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''
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