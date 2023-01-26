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Rosier'in cezası açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Rosier'in cezasını açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 19:24
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PFDK Beşiktaşlı Rosier'in cezasını açıkladı

Rosier'in cezası açıklandı
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Beşiktaşlı Valentin Rosier, Kayserispor maçında yaptığı uygunsuz hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Rosier'in cezası belli oldu.

2 MAÇ CEZA ALDI
PFDK'nın internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

''BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER’in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''

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