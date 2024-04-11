PFDK Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı. Galatasaray Süper Kupa'nın resmen sahibi oldu

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PFDK Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı. Galatasaray Süper Kupa'nın resmen sahibi oldu
PFDK sahadan çekilen Fenerbahçe'nin hükmen mağlup olmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Süper Kupa sonrası PFDK kararlarını açıkladı.

Karşılaşmanın 1. dakikasında sahayı terk eden Fenerbahçe 3-0 hükmen mağlup sayılırken 4 milyon TL para cezasına çarptırıldı.

Bu karar ile Galatasaray Süper Kupa'yı resmen kazanan taraf olurken kötü tezahüratlar nedeniyle 100 bin TL ceza aldı.

1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT’nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT’nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ’nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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