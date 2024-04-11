İngiltere'de dengeleri değiştirecek karar. Resmen duyuruldu

Damla Baylan
İngiltere'de dengeleri değiştirecek karar. Resmen duyuruldu
İngiltere Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılmaya başlanacak.

İngiltere Premier Lig Yönetimi, gelecek sezon itibarıyla yarı otomatik ofsayt tespit sistemini devreye sokacağını açıkladı.

Premier Lig tarafından yapılan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen toplantıda kulüpler, yeni sistemin uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Yeni teknolojinin, ulusal takım maçları için verilecek aranın ardından sonbaharda kullanıma sunulması planlanıyor.

Bu teknoloji, sanal ofsayt çizgilerini daha hızlı ve doğru bir biçimde çizerek, kaliteli yayın grafikleri sağlayacak.

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