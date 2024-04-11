Fatih Terim'den flaş Fenerbahçe açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fatih Terim'den flaş Fenerbahçe açıklaması
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim; Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye başarı diledi.

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadeleyi yerinde takip etmek için Yunanistan'a giden basın mensupları Fatih Terim sürprizi ile karşılaştı.

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Fatih Terim; Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşmasını takip etmek için Yunanistan'a giden Türk basın mensuplarını Ramazan Bayramı dolayısıyla misafir etti.

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Tecrübeli teknik adam, Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda Yunanistan'a gelen gazetecilerle bayramlaştı.

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Bayramlaşmanın ardından Terim gazetecilerle Türk futbolu üzerine sohbet gerçekleştirdi. Sohbet toplantısının ardından Fatih Terim ve gazeteciler, antrenman sahasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Tecrübeli teknik adam ayrıca UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Olympiakos'a konuk olacağı çeyrek final mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli ekibe başarılar diledi

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