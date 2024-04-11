Olympiakos Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal'dan büyük sürpriz

Bu sezon Avrupa'da kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Yunanistan'da Olympiakas ile karşı karşıya geliyor.
Karaiskakis Stadı'nda, saat 19.45'te başlayacak mücadele digital platform EXXEN'den naklen ekranlara gelecek.
Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.
Sarı lacivertliler tarihinde 9. kez Yunan takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe; geride kalan 8 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabakada Fenerbahçe tribünü alınan ceza sebebiyle yerini alamayacak. İstanbul’daki rövanş mücadelesi ise 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Bu karşılaşmada ev sahibi taraftarlar statta yerini alabilecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze; Masouras, Jovetic Fourtounis; El Kaabi.
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.