Federasyon 2 puan silme cezası verdi ortalık karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Federasyon 2 puan silme cezası verdi ortalık karıştı
İngiltere'de kulüplere mali yaptırımlar devam ediyor.

İngiltere Futbol Federasyonu, mali düzenlemeler kapsamında Sheffield United’a puan düşürme cezası uyguladı.

Everton ve Nottingham Forest’ın ardından, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Sheffield United da puan kaybına uğradı.

Gelecek sezonu -2 puan ile başlayacak olan Sheffield United, bu sezon Premier Lig’de oynadığı 31 maçta yalnızca 3 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederek toplam 16 puan kazanabildi.

Bu durum, takımın ligde en alt sırada yer almasına ve Premier Lig’den düşmesinin muhtemel olduğuna işaret ediyor.

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