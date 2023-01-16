Bir pilin boş ya da dolu olduğu nasıl anlaşılır? İşte o yöntem

Elektronik cihazların kullanımına olanak sağlayan bir pilin boş mu dolu mu olduğu nasıl anlaşılır? Bunu anlayabilmenin yolu bir dolu ve bir boş pilden geçiyor. Test edilecek pil alınır ve yaklaşık 15 ila 20 santimetre yükseklikten masa gibi sert bir yüzeye dikey olarak bırakılır.

PİLİN BOŞ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR

Tamamen boş bir pil çarpmadan sonra tekrar yukarı fırlar. Hâlâ dolu olan pil ise neredeyse hiç zıplamaz ve hemen düşer. Alkalin piller bir jel kütlesi içermektediir. Pil bittiğinde, katı hale gelir. Sağlam iç kısım, bitmiş bir pilin yerden sekerek havaya geri sıçramasını sağlar. Piller hala doluyken, jel kütlesi hala yumuşaktır ve darbeyi hafifletir. Bu nedenle dolu piller zıplamadan doğrudan düşer.

BİR ARAŞTIRMA SONUCUNDA KANITLANDI

TÜBİTAK Bilim Genç'te 2015 yılında yayımlanan bir makaleye göre aslında bu durum Princeton Üniversitesi’nden bilim insanları konuyla ilgili bir araştırma yaptı. Bilim insanları pillerin zıplama derecelerinin doluluk oranlarıyla ilişkili olduğunu aktardı.

BELLİ BİR YÜKSEKLİKTEN BIRAKIN

Journal of Materials Chemistry A dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, belirli bir yükseklikten bırakılan pillerin zemine çarptıktan sonra ulaştıkları yükseklikler doluluk oranları azaldıkça artıyor.