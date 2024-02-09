Pilocarpus Jaborandi bitkisi ne işe yarar

Fatih Mehmet Köksoy
Pilocarpus Jaborandi bitkisi ne işe yarar
İşte Pilocarpus Jaborandi bitkisinin faydaları

Pilocarpus Jaborandi bitkisi, Güney ve orta Amerika ile Güney Afrika’da bulunan bir bitkidir. Yaprakları kaynatılıp çay olarak içilebilir. İşte bu bitkinin bilinen faydaları… Pilocarpus Jaborandi bitkisinin ana bileşeni pilokarpindir. Ayrıca saborin adında bir alkaloid ve yapraklar ovulduğunda kuru portakal kabuğu gibi kokan bir uçucu yağ içerir.

NEREDE KULLANILIR

Pilokarpin, kalp atışını yavaşlatır, kan basıncını azaltır.

Sindirim sistemini harekete geçirir.

Tükürük ve ter üretimini artırır.

Göz bebeğini küçültür.

Kas tonusunu yükseltir.

Ayrıca suyla kaynatılan yaprakların suyu, böceklerden korunmak için kullanılabilir. Bu etkiler nedeniyle, bazı göz ve kas rahatsızlıklarında, soğuk algınlığı ve grip gibi durumlarda terletici olarak kullanılır.

Terletici etkisiyle birlikte, vücut direncini de artıran etkileri vardır.

Zehirli bir bitki olduğu için dikkatli kullanılmalıdır. Çeyrek litre suya 3 çay kaşığı jaborandi yaprağı ve 1 çay kaşığı centiyane eklenerek kaynatılır. Günde 4 bardak içilir.
Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

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