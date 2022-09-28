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PİN kodu unutulunca yapılması gerekenler

Akıllı telefonlar açılır açılmaz sorulan PİN kodu ve PUK kodunun unutulması durumunda SIM kartları bloke olur. Bu durumla karşılaşıldığında kullanılan operatörlere göre SIM kartını kurtarmak mümkündür. İşte o kurtarma yolları...

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 11:09
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PIN kodunu unuttum ne yapmalıyım

PİN kodu unutulunca yapılması gerekenler
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PIN numarası ya da PIN kodu sim kartı ile verilen 4 haneli bir şifreden oluşur. Eğer farklı bir ayar yapılmazsa cihaz her açıldığında hattın kullanılabilmesi için PIN 1 numarasının girilmesi gerekir. Eğer PIN kodunu arka arkaya üç kere yanlış girilirse kart bloke olur. Blkoke durumunun kaldırılması içinse PUK1 kodu gereklidir.

PUK KODUNU NASIL ÖĞRENİLİR?

PUK 1 kodu PIN kodunda olduğu gibi hat satın alındığında verilen kartın üzerinde yazılıdır. Ancak bu kartlar zamanla kaybolabileceği için GSM operatörleri PUK kodunu öğrenmek için kullanıcıya çeşitli hizmetler sunmaktadır.

İŞTE O HİZMETLER:

TURKCELL PUK KODU ÖĞRENME

Kişi, Turkcell bir hat kullanıyorsa ve PIN numarasını unuttuysa izleyeceği çeşitli yollar bulunmaktadır.

Öncelikle PUK kodunu Turkcell’in websitesi üzerinden telefon numarası ve müşteri şifresiyle giriş yaparak değiştirmek mümkündür.

Ana menüde “İşlem Merkezi” kısmına giriş yapıp açılan sayfada “Ayarlarım” bölümüne tıklanılmalıdır. Ardından “PUK Numaram”a tıklayarak işleminizi gerçekleştirilir.

VODAFONE PUK KODU ÖĞRENME

Kişi, Vodafone bir hat kullanıyorsa yine bloke olan hattın açılması için PUK kodunu öğrenmelidir. Öncelikle PIN kodu kısmını birkaç kez doldurarak hattı bloke etmek gerekmektedir. 

Vodafone Yanımda internet sayfasına giriş yaparak PUK kodu öğrenilebilir. Cep telefonu numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra profil üzerinden “Ayarlarım” sekmesinden “Hat Ayarlarım” kısmına tıklayarak PUK kodu öğrenilebilir. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden de benzer adımlarla bu işlemi yapılabilir.

Bu adımları uygulanmıyorsa Vodafone “PUK Kodunu Sorgulama” adresine gidilmeli. Bu bölümde PUK kodunu T.C. Numarası ya da SIM kart numarası girerek öğrenilebilir. Seçilecek adıma göre çeşitli bilgiler doldurulduktan sonra PUK kodunu öğrenerek PIN kodu değiştirilebilir.

Ayrıca 7000‘i arayarak da PUK kodunu öğrenmek mümkündür.

TÜRK TELEKOM PUK KODU ÖĞRENME

Kişi, Türk Telekom bir hat kullanıyorsa ve PIN kodunu unutmuşsa ve hatalı şifreleri tekrarladıktan sonra hattı bloke olacaktır. Sistem artık PUK kodunun girilmesini isteyecektir. PUK kodunu girerek yeni bir PIN numarası belirlenmelidir.

PUK 1 ve PUK 2 kodunuza Türk Telekom Online İşlem Merkezine giriş yaparak ulaşılabilir. Bu bölüme telefon numarası ve şifre ile giriş yapılır. Eğer şifre yoksa ‘Şifre’ yazıp 9520’ye göndererek yeni şifre alınabilir.

Ayrıca 444 5 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetlerini aranarak da PUK bilgilerine ulaşılabilir.

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