Pınar Altuğ eşi hakkında yapılan çirkin yoruma sessiz kalmadı

Pınar Altuğ şu sıralar eşi Yağmur Atacan ile tatil yapıyor. Tekne ile gezen çift, büyük bir tur teknesinin son ses müzikle denizde gezmesini eleştirdi. Bunun sonrasında Altuğ'a gelen mesaj ise şoke etti.

Pınar Altuğ eşi hakkında yapılan çirkin yoruma sessiz kalmadı

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, sosyal medyada takipçilerinden gelen çirkin mesajlara verdiği cevaplarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Bir süredir tekneyle tatilde olan çiftten Yağmur Atacan, son ses müzikle denizde dolaşan bir tekneyi paylaşarak bu durumu eleştirdi.
Ancak Atacan'ın paylaşımı sonrası eşi Pınar Altuğ'a ilginç bir mesaj geldi.

"KADIN ETEĞİNDE PARA KAZANMIYOR"

Paylaşımı yanlış anlayan kişi Yağmur Atacan'a dair çirkin bir benzetme yapınca ünlü oyuncu Pınar Altuğ sinirlendi. "İnsanlara saygı duymanız gerekir herkes kadın eteğinde para kazanmıyor." yorumunu gören Pınar Altuğ, yanıt olarak "Başkalarına olan saygınız ve tavrınız da gayet anlaşılır, size cevap vermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum." dedi.

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