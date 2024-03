Bir ömre yüzlerce eser sığdırdı İşte Kayhan Yıldızoğlu'nun başarı dolu hayatı

30 yaşındaki usta oyuncu bugün yaşlılığa bağlı nedenler yüzünden yaşama veda ederek sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu. Kayhan Yazıcıoğlu başarılarını 1915 yılında Uluslararası Antalya Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2018 yılı Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü ile taçlandırdı.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Duayen sanatçı Kayhan Yıldızoğlu, 28 Mayıs 1933 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çerkes asıllı ziraat mühendisi bir baba ile Giritli bir öğretmen annenin çocuğu olarak gözlerini dünyaya açtı. 1955 yılında yedek subay olarak askerliğini bitirdikten sonra İstanbul kambiyosunda döviz komiseri olarak çalıştı.

ŞENER ŞEN İLE EV ARKADAŞI OLDU

Oyunculuğa tesadüf eseri Muhsin Ertuğrul'un eksik evraklarını tamamlaması üzerine oyunculuk seçmelerine çağrılmasıyla başladı. Haldun Taner'in teşvikleri ile 1966 yılında ilk filmine imza atan Kayhan Yıldızoğlu, Türk sinemasında çoğunlukla rahip, doktor, komiser, yardımcı rollerde oynadı. Değerli sanatçı Şener Şen ile birlikte Cihangir'de bir dairede 3,5 yıl beraber yaşadı.

Kayhan Yıldızoğlu sanat hayatında 150'den fazla filmde rol aldı, ayrıca tv yapımlarında yer aldı. Özellikle "Selena" dizisinde canlandırdığı Yüce Majeste karakteri ile gençlerin kalbini kazandı. Oyuncu, Suna Yıldızoğlu ile bir evlilik yaptı.

KAYHAN YILDIZOĞLU YER ALDIĞI YAPIMLAR

1966: Kara Murat Fatih'in Fedaisi

1966: Malkoçoğlu

1967: Kara Davut

1967: Ölüm Saati

1967: Ömre Bedel Kız

1967: Yaşlı Gözler

1968: Artık Sevmeyeceğim

1968: Can Pazarı

1968: Dağları Bekleyen Kız

1968: Erikler Çiçek Açtı

1968: Kahveci Güzeli

1968: Kara Battal'ın Acısı

1968: Leylaklar Altında

1968: Malkoçoğlu Kara Korsan

1968: Ömrümün Tek Gecesi

1968: Şeyh Ahmet

1968: Son Vurgun

1968: Urfa İstanbul

1969: Acı İle Karışık

1969: Aşk Bu Değil

1969: Gül Ayşe

1969: İffet

1969: Kaderimsin

1969: Kurşunların Kanunu

1969: Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor

1969: Osmanlı Kartalı

1969: Sabah Olmasın

1969: Şehir Eşkiyası

1969: Tarkan

1969: Yaralı Kalp

1970: Ankara Ekspresi

1970: Arım, Balım, Peteğim

1970: Buğulu Gözler

1970: You Can't Win 'Em All

1970: Devler Geliyor

1970: Ecel Teri

1970: Hayatım Sana Feda

1970: Kara Gözlüm

1970: Koçum Ali

1970: Mazi Kalbimde Yaradır

1970: Sevgili Muhafızım

1970: Şoför Nebahat

1970: Tehlikeli Oyun

1971: Ali Baba ve Kırk Haramiler

1971: Bicirik İş Başında

1971: Bicirik İş Peşinde

1971: Bir Kadın Kayboldu

1971: Elmacı Kadın

1971: Cambazhane Gülü

1971: Gizli Aşk

1971: Gönül Hırsızı

1971: Görünce Kurşunlayın

1971: Hasret

1971: Hem Döğüş Hem Seviş

1971: Herşeyim Sensin

1971: İpi Boynunda Bil

1971: Keloğlan

1971: Kızıl Maske'nin İntikamı

1971: Kurşunla Selamlarım

1971: Dört Ateşli Yosma

1971: Mıstık

1971: Oyun Bitti

1971: Sevdiğim Uşak

1971: Sürgünden Geliyorum

1971: Toto Kralı

1971: Üç Arkadaş

1971: Yarın Ağlayacağım

1971: Yavru İle Katip

1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları

1971: Sezercik Yavrum Benim

1972: Ayrılık

1972: Babanın Arkadaşları

1972: Bela Mustafa

1972: Bir Pınar ki

1972: Falcı

1972: Hayatımın En Güzel Yılları

1972: Hızlı Hızır

1972: İtham Ediyorum

1972: Kadın Yapar

1972: Kanlı Para

1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi

1972: Malkoçoğlu Kurt Bey

1972: Ölüm Bebekleri

1972: Rüyalar Gerçek Olsa

1972: Sen Alın Yazımsın

1972: Sezercik Aslan Parçası

1972: Süper Adam Kadınlar Arasında

1972: Ve Silahını Çekti

1972: Yıldırım Ajan

1972: Yumurcak Küçük Şahit

1972: Zulüm

1973: Acı Hayat

1973: Anneler Günü

1973: Arap Abdo

1973: Aşk Mahkûmu

1973: Balıkçı Osman

1973: Battal Gazi Geliyor

1973: Bir Demet Menekşe

1973: Bitirim Kardeşler

1973: Bitirimler Sosyetede

1973: Gazi Kadın

1973: Kabadayının Sonu

1973: Kara Murat Fatih'in Fermanı

1973: Rabia

1973: Soyguncular

1973: Turist Ömer Uzay Yolunda

1973: Vurgun

1974: Almanyalı Yarim

1974: Ayrı Dünyalar

1974: Göç

1974: Kahramanlar

1974: Kara Murat Kardeş Kanı

1974: Kara Murat Ölüm Emri

1974: Unutma Beni

1975: Acele Koca Aranıyor

1975: Dadaş Hasan

1975: Evcilik Oyunu

1975: Kocam Erkek Mi?

1975: Topuz

1975: Üç Kağıtçılar

1976: Adana Urfa Bankası

1976: Sıralardaki Heyecan

1977: Bizim Kız

1977: Çakal Avı

1977: Güneşli Bataklık

1977: Kara Murat Denizler Hakimi

1977: Ölmeyen Şarkı

1977: Şıpsevdi

1977: Yıkılmayan Adam

1978: Hedef

1978: İşte Bizim Hikayemiz

1978: Kara Murat Devler Savaşıyor

1978: Taşı Toprağı Altın Şehir

1979: Nokta ile Virgül Paldır Küldür

1987: Hoşgeldin Ramazan

1990: Sözde Kızlar

1991: Varyemez

1993: Cümbüş Sokak

1995: Çiçek Taksi

1995: Zirvedekiler

1996: Eşkıya

1996: Tatlı Kaçıklar

1999: Bize Ne Oldu

1999: Kahpe Bizans

2000: Zart-1 TV

2002: Ömerçip

2004: Cennet Mahallesi

2004: Kalbin Zamanı

2004-2005: Yabancı Damat

2005: İnadım İnat

2005: Miras

2006: Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar

2006: Sevda Çiçeği

2006: Unutulmayanlar

2006-2009: Selena

2008: Avrupa Yakası

2008: Görgüsüzler

2008-2012: Akasya Durağı

2011: Adanalı

2012: Evim Sensin

2013: Ali Ayşe'yi Seviyor

2013: Bizim Okul

2013: Öyle Sevdim ki Seni

2014-2015: Küçük Ağa

2015: Köstekgiller: Perili Orman

2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu

2016: Aksak

2016: Kertenkele

2016: Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı

2017: Dışarıda

2017: Dostlar Mahallesi

2017: Ver Kaç

2017: Meryem

2018: Cici Babam

2018: Servet

2018: Arka Sokaklar

2018: Benim Adım Osssman

2018: Darısı Başımıza

2018: Gez Show

2018: Meleklerin Aşkı

2019: Bizim Semtin Çocukları

2019: İşimiz Gücümüz Var

2022: Ah Nerede

2022: Bir Türk Masalı

2023: Kader Oyunları