Polarize gözlüğü sayesinde timsahtan kurtuldu

Polarize gözlükler, yansımaları en az seviyeye indirerek görüş netliğini azaltıyor. Polarize gözlükler bu özellikleri nedeni ile sürüş sırasında ve su sporları yapanlar tarafından tercih ediliyor. Güneşin kamaştırıcı etkisini azaltan bu gözlükler kar sporları yapanlar ve doğa tutkunları tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

Ancak bu kez polarize bir gözlük sağlık koruması dışında yaşam kurtardı. Polarize gözlük kullanan bir doğa yürüyüşçüsü çıplak gözle fark edilmeyen timsahı, gözlüğü sayesinde nasıl fark ettiğini ve hayatının kurtulduğunu takipçileri ile paylaştı. Doğa yürüyüşçüsü adam timsahı hem gözlüğü ile hem de çıplak gözle görünmeyen hali ile görüntüledi.