Polarize gözlüğü sayesinde timsahtan kurtuldu

Kaynak: Onedio
Polarize gözlüğü sayesinde timsahtan kurtuldu
Polarize gözlük kullanan bir doğa yürüyüşçüsü gözlüğü sayesinden timsahtan kurtuldu. Yorulan gözlerini dinlendirmek için gözlüğünü takan adam karşısında suyun içinde bir timsah gördü.

Polarize gözlükler, yansımaları en az seviyeye indirerek görüş netliğini azaltıyor. Polarize gözlükler bu özellikleri nedeni ile sürüş sırasında ve su sporları yapanlar tarafından tercih ediliyor. Güneşin kamaştırıcı etkisini azaltan bu gözlükler kar sporları yapanlar ve doğa tutkunları tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

timsah.webp

timsah2.webp

Ancak bu kez polarize bir gözlük sağlık koruması dışında yaşam kurtardı. Polarize gözlük kullanan bir doğa yürüyüşçüsü çıplak gözle fark edilmeyen timsahı, gözlüğü sayesinde nasıl fark ettiğini ve hayatının kurtulduğunu takipçileri ile paylaştı. Doğa yürüyüşçüsü adam timsahı hem gözlüğü ile hem de çıplak gözle görünmeyen hali ile görüntüledi.

İlgili Haberler
Diyet içeceklerdeki büyük zarar ortaya çıktı
Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömmüş Emekli polis itiraf etti
Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt
Metro saatlerine Ramazan ayarlaması Saatler değişti
İhanetten şüpheleniyorsanız partnerinizin bilgisayarına bakın
Tablet reisten yıllar sonra gelen itiraf
1 bardağı davul gibi şişen göbeği indiriyor. Karnı dümdüz yapıyor
Son Haberler
Satın aldığımız elmaların dışındaki maddele ateş yaktı Video
Satın aldığımız elmaların dışındaki maddele ateş yaktı
Seçime 22 gün kala satışa çıkarıldı Gündem
Seçime 22 gün kala satışa çıkarıldı
Süper Lig ekibinde şok karar. Maç bitti istifa etti Spor
Süper Lig ekibinde şok karar. Maç bitti istifa etti
Arkadaşları Zafer Algöz'ü acı gününde yalnız bırakmadı Magazin
Arkadaşları Zafer Algöz'ü acı gününde yalnız bırakmadı
Motosikletiyle kamyonun altına girdi canından oldu Gündem
Motosikletiyle kamyonun altına girdi canından oldu
6 gollük şölende Trabzonspor bir açıldı pir açıldı Spor
6 gollük şölende Trabzonspor bir açıldı pir açıldı