Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömmüş Emekli polis itiraf etti

Kaynak: DHA
Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömmüş Emekli polis itiraf etti
Emekli polisin kayıp ilanı verilen oğlu ile boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra köyüne götürerek tarlasına gömdüğü belirlendi.

İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki emekli polis memuru Cengiz Bedir boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan 45 yaşındaki eşi Zeynep Bedir ile oğulları 26 yaşındaki Tarık Bedir'i silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlasına gömdü. Anne ve oğulun cinayete kurban gittiğini anlaşılması ile gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu.

İstanbul'da yaşayan emekli polis Cengiz Bedir ile boşanma aşamasında olan eşi ve oğlundan bir süredir haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, kayıp anne ile oğlunun bulunması için çalışma başlattı.

Polis kadının boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir'i teknik ve fiziki takibe aldı. Bedir'in, Kırklareli'nin Çeşmeköy'de evi ve tarlası bulunduğunu ve zaman zaman köye gidip geldiğini tespit eden polis, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak bir çalışma başlattı.

CESETLER TARLAYA GÖMÜLÜ BULUNDU

Ekiplerin çalışmaları sırasında Bedir'in dün akşam aracıyla köyüne ve hava karardıktan sonra tarlasının bulunduğu alana gidip geldiği belirledi. Yağmur nedeniyle araçların girip çıkmakta zorlandığı araziye gittiği görülen Bedir, gittiği İstanbul'da polis tarafından gözaltına alındı. Bedir'in eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli'nin Çeşmeköy'deki tarlasına gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

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