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Pınar Deniz ne söyledi, neden gündem oldu? Pınar Deniz Rihanna'dan mı alıntı yaptı?

Bu yıl 48.si düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Altın Kelebek Ödül Törenine katılanlar arasında oyuncu Pınar Deniz’de vardı. Ödül alan Pınar Deniz yaptığı ödül konuşmasıyla gündem oldu. Pınar Deniz’in konuşması Rihanna’ya benzetildi. Peki, Pınar Deniz ne söyledi, neden gündem oldu? Pınar Deniz Rihanna'dan mı alıntı yaptı?

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 11:34
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Pınar Deniz ne söyledi, neden gündem oldu? Pınar Deniz Rihanna'dan mı alıntı yaptı?

Pınar Deniz ne söyledi, neden gündem oldu? Pınar Deniz Rihanna'dan mı alıntı yaptı?
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Altın Kelebek Ödül Töreninde Yargı dizisindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Pınar Deniz aldı. Ödül konuşması esnasındaki sözleriyle gündem olan Pınar Deniz’in konuşması Rihanna’dan alıntı yaptığı iddia edildi. Peki, Pınar Deniz ne söyledi, neden gündem oldu? Pınar Deniz Rihanna'dan mı alıntı yaptı?

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturan ve tepki çeken Pınar Deniz'in Rihanna'yı örnek alarak bir konuşma yaptığı ileri sürüldü.

"DÜNYAYI KURTARMA İSTEĞİ BENİ OYUNCU YAPTI"

Ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Pınar Deniz, "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi... Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" şeklinde konuştu.

PINAR DENİZ RIHANNA'NIN SÖZLERİNİ Mİ KOPYALADI?

Pınar Deniz'in ödül törenindeki sözleri Rihanna'nın 5 sene önce Harvard'da yaptığı konuşmaya benzetildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yıllar önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "5 veya 6 yaşlarındayken reklamları gördüğümü ve dünyanın başka yerlerinde diğer çocukların acı çektiğini izlediğimi hatırlıyorum. Ve bilirsiniz bu reklamlarda '25 Cent verebilir bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz.' diyordu. Ve ben de kendi kendime düşünürdüm çocukları kurtarabilmek için kaç tane 25 Cent biriktirebileceğimi merak ediyorum ve kendime şöyle dedim 'büyüdüğümde, zengin olduğumda, dünyadaki tüm çocukları kurtaracağım."

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