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Pınar Deniz'in acı günü

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu aldığı acı haberle sarsıldı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:16
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Pınar Deniz'in acı günü
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İki sezondur reyting rekortmeni Yargı dizisindeki oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, dün aldığı acı haberle sarsıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ünlü oyuncu uzun süredir tedavi gören amcası Velit Deniz’i kaybetti.

Güçlü aile bağlarıyla dikkat çeken oyuncu amcasının vefat haberini alınca setten çıkıp apar topar hastaneye koştu.

Pınar Deniz’in kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören amcası Velit Deniz, dün Tarabya Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
 

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