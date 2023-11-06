Pınar Deniz yeni yaşını sette kutladı. "Savcı hanım mutlu seneler"

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz 30 yaşına girdi. Sosyal medya hesabından yeni yaşına ilişkin yapılan paylaşımlara yer verdi.

Pınar Deniz yeni yaşını sette kutladı. "Savcı hanım mutlu seneler"

“Yargı”da canlandırdığı ‘Ceylin’ rolüyle beğeni toplayan oyuncu Pınar Deniz, 30’uncu yaşını önceki gün kutladı.

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Güzel yıldız, gülerken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabında şu notla yayınladı: “Ve 30. ‘Gözlerimin etrafındaki çizgiler artık belli oluyor’ yaşına giriş yapmış bulunmaktayım. Yaşanacak her an için heyecanlıyım. Kutlu olsun.”

654870db4e3fe10924fdc429.jpg“SAVCI HANIM MUTLU SENELER”

“Yargı” dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu da Pınar Deniz’in yeni yaşı için sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Urgancıoğlu, dizi setinde yapılan kutlamadan bir kareyi “Savcı hanım mutlu seneler” notuyla Instagram sayfasına ekledi.

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NİKAH TARİHİ BELLİ DEĞİL

30 yaşına kutlayan Pınar Deniz'in sevgilisi Kaan Yıldırım "Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz" demişti. Yeni yaşını kutlayanları sosyal medyasına taşıyan Deniz'in ne zaman nikah masasına oturacağı ise belli değil.

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