8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Grip ve nezleye karşı kalkan gibi. İşte soğuk havaların vazgeçilmezi gripsavar o besin

Grip ve nezleye karşı kalkan gibi. İşte soğuk havaların vazgeçilmezi gripsavar o besin

Havaların soğuması ile birlikte gripsavar besin pırasaya olan ilgi artmaya başladı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:20
Takip Et

Pırasa grip ve nezleye karşı bire bir. Gripsavar pırasanın faydalarını say say bitmiyor

Grip ve nezleye karşı kalkan gibi. İşte soğuk havaların vazgeçilmezi gripsavar o besin
+
Aa
-

Kış günlerinde vücudu dirençli tutmak ve hastalıklardan korunmak adına bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar doğal bitkileri tüketmeye başlarken, gripsavar olarak bilinen pırasaya da ilgi arttı.

İHA’nın haberine göre bağırsak sağlığı bütün vücudu etkilerken, uzmanlar da bağırsaklardaki probiyotik bakterileri artırmak için pırasa, pancar, enginar gibi probiyotik besinlerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Kış hastalıklarından korunmak için doğru beslenmenin önemini bilen vatandaşlar ise pırasaya olan ilgiyi artırdı.

GRİPSAVAR BESİN

Gripsavar olarak bilinen pırasanın, toptan olarak kilosunun 7 TL’den satıldığını ifade eden Acarlar Toptancı Hali üreticilerinden Muhammet Bozdemir, “Kış aylarında hastalıklardan korunmak için sebzelere olan rağbet artsa da işler eskisi gibi hareketli değil. Bu aralar halde durgunluk var. Eskiden 1-2 saatte bitecek ürünü şimdi 2-3 günde anca bitiriyoruz. Pırasayı toptan 7 TL’den, kerevizi toptan 12 TL’den satıyoruz” dedi.

FAYDALARI

Kan damarlarının astarlarını serbest radikallere karşı korular kaempherol içeren pırasa bu nedenle kalp sağlığı için çok faydalıdır.

Kronik iltihap riskini azaltmada yardımcı olur.

Pırasa iyi bir potasyum kaynağıdır. Bu nedenle pırasa tüketmek hipertansiyon riskini azaltır.

Antiseptik özelliği sayesinde enfeksiyonlarla savaşır.

Pırasanın idrar söktürücü özelliği vardır.

Pırasa, vücudu temizler cildin parlak görünmesini sağlar.

Pırasa içeriğinde hem kalsiyum hem de K vitamini bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Bu besinler eklem iltihabını tetikliyor
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Dünya Kupası Kayserispor'a yaradı
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.