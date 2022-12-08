Grip ve nezleye karşı kalkan gibi. İşte soğuk havaların vazgeçilmezi gripsavar o besin

Kış günlerinde vücudu dirençli tutmak ve hastalıklardan korunmak adına bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar doğal bitkileri tüketmeye başlarken, gripsavar olarak bilinen pırasaya da ilgi arttı.

İHA’nın haberine göre bağırsak sağlığı bütün vücudu etkilerken, uzmanlar da bağırsaklardaki probiyotik bakterileri artırmak için pırasa, pancar, enginar gibi probiyotik besinlerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Kış hastalıklarından korunmak için doğru beslenmenin önemini bilen vatandaşlar ise pırasaya olan ilgiyi artırdı.

GRİPSAVAR BESİN

Gripsavar olarak bilinen pırasanın, toptan olarak kilosunun 7 TL’den satıldığını ifade eden Acarlar Toptancı Hali üreticilerinden Muhammet Bozdemir, “Kış aylarında hastalıklardan korunmak için sebzelere olan rağbet artsa da işler eskisi gibi hareketli değil. Bu aralar halde durgunluk var. Eskiden 1-2 saatte bitecek ürünü şimdi 2-3 günde anca bitiriyoruz. Pırasayı toptan 7 TL’den, kerevizi toptan 12 TL’den satıyoruz” dedi.

FAYDALARI

Kan damarlarının astarlarını serbest radikallere karşı korular kaempherol içeren pırasa bu nedenle kalp sağlığı için çok faydalıdır.

Kronik iltihap riskini azaltmada yardımcı olur.

Pırasa iyi bir potasyum kaynağıdır. Bu nedenle pırasa tüketmek hipertansiyon riskini azaltır.

Antiseptik özelliği sayesinde enfeksiyonlarla savaşır.

Pırasanın idrar söktürücü özelliği vardır.

Pırasa, vücudu temizler cildin parlak görünmesini sağlar.

Pırasa içeriğinde hem kalsiyum hem de K vitamini bulunmaktadır.