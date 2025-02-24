‘Piyasa’, Cumartesi’yi altüst etti

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Piyasa’, önceki akşam ekran yolculuğuna başladı. Dizi, ilk bölümde aldığı reytingle âdeta rakiplerine gözdağı verdi. ‘Piyasa’, Total’de aldığı 4.44 reytingle 4., AB’de aldığı 3.40 reytingle 5. ve ABC1’de aldığı 4.10 reytingle 6. sırada yer aldı.

Alp Navruz ve İlayda Alişan’ın başrollerini paylaştığı dizi, ‘Gönül Dağı’ (TRT 1), ‘Can Borcu’ (atv), ‘O Ses Türkiye’ (TV8) ve ‘Güldür Güldür Show’ (Show TV) gibi güçlü rakiplerine karşı aldığı bu sonuçla sezona harika bir başlangıç yaptı. Konusu ve oyuncuların performanslarıyla da çok konuşulan dizi, geceye resmen damga vurdu. Alp Navruz, oyunculuğuyla beğeni toplarken İlayda Alişan ise, rolünün hakkını vererek izleyicilere o anları yaşattı. Medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturan dizi için yayından önce iyi bir tanıtım çalışması yapıldığının altını çizmek istiyorum. Kanal da yapılan işe sahip çıktı. Sonuçtan hem kanal hem yapımcı hem de oyuncular memnun.

Dizi, Cumartesi akşamlarına alternatif olduğu gibi zirve iddiasını da ortaya koydu. Yolu açık, reytingi bol olsun.

Erkan Kolçak Köstendil’in festival başarısı

Erkan Kolçak Köstendil’in başrollerinde yer aldığı ‘The Things You Kill’ ve ‘Sırdaş’ (Confidante) filmleri prömiyerlerini dünyanın önde gelen festivallerinde gerçekleştirdi.

İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin yönettiği ‘The Things You Kill’ filmi, dünya prömiyerini 2025 Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirirken hemen ardından da Rotterdam Film Festivali’nde Avrupa’daki ilk gösterimini yaptı. Yönetmenliğini Çağla Zencirci ile Guillaume Giovanetti’nin üstlendiği ‘Sırdaş’ (Confidante) filmi ise, 75. Berlin Film Festivali’nin Panoroma bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

2 ay için de 3 önemli festivalde filmleri gösterilen Erkan Kolçak Köstendil, başarısıyla dikkat çekti.

Can Bonomo’dan ‘Kanadım Aşktan’

Can Bonomo, yeni şarkısı ‘Kanadım Aşktan’ı Akşamlar Holding etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Can Bonomo’ya ait şarkının düzenlemesini Emre Malikler yapmış. ‘Kanadım Aşktan’, akustik enstrümanların öne çıktığı, diskografik açıdan eski-yeni bir iş olarak dikkat çekerken ‘buruk’ kelimesi şarkının genel tonunu çok güzel ifade ediyor.

Can Bonomo, kendine has tarzı ve yorumuyla yine harika bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.