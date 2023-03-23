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Hani uçuyorduk 200 TL eridi muma döndü. 200 TL'lik banknot sayısı 1 milyarı geçti

Piyasada 200 TL enflasyonu yaşanıyor. Piyasaya çıktığı 2009'da 131 dolar alınan 200 TL eridi muma döndü, bugün sadece 10,03 dolar alınabiliniyor. 200 TL'lik banknot sayısı 1 Milyar adedi geçmesi, enflasyonun gözler önüne seriyor.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:40
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200 TL'lik banknot sayısı 1 milyarı geçti. Hani uçuyorduk. 200 TL eridi muma döndü.

Hani uçuyorduk 200 TL eridi muma döndü. 200 TL'lik banknot sayısı 1 milyarı geçti
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Hani Türkiye uçuyordu. Tedavüldeki en büyük para olan 200 TL'nin piyasadaki adeti 1 milyarın üzerine çıkması enflasyonun hangi boyutlara geldiğini gözler önüne serdi. Tedavüle çıktığı 2009'da 131 dolar alınan 200 TL'lik banknotla bugün ancak 10,03 dolar alınabiliniyor.Görünen o ki Darphane 200 TL basmakla uğraşmaktan başka iş yapmıyor. 

Türkiye’de yaşanan enflasyonist ortamın açıklanan resmi verilerin çok üstünde olduğunu ortaya koyan sonuçlar her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor.

Bunun önemli alanlarından biri de tedavüldeki kağıt paralar. Merkez Bankası’nın verilerine göre Şubat 2023 sonu itibarıyla Şubat 2022’te kıyasla tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı yüzde 102 artışla 1 milyar 4 milyon 257 bin 875 adede ulaştı. Bu sayı 2022 yılı sonunda 966 milyon 978 bin adetti.

Bunun yanı sıra Şubat 2023 itibarıyla 100 TL’lik banknot yüzde 3.4 artışla 1 milyar 171 milyon 467 bin 287 adet, 50 TL’lik banknot yüzde 19.6 artışla 206 milyon 779 bin 987 adet, 10 TL’lik banknot yüzde 48.3 artışla 443 milyon 174 bin 103 adet ve 5 TL’lik banknot yüzde 14.9 artışla 372 milyon 769 bin 673 adet oldu. Özellikle 10 TL’deki artış bu paranın da hızla “bozuk para” statüsüne doğru gittiğini gösteriyor.

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