Kripto paralar kritik seviyede

Haftaya karışık seyirde başlayan kripto paralar bu seyrini perşembe günü satıcılı seyre bıraktı. Dün akşam seansına doğru derin kayıplar veren kripto paralar, bugün daha sakin bir seyir sergiliyor.

Kripto paraların düşüşünü tetikleyen faktör arasında küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler gösterilebilir.

Dün ABD tarafında büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 1,6 ile daralma gösterdi. Piyasanın beklentisi yüzde 2,5 olması yönündeydi.

Ayrıca bugün ABD tarafında Kişisel tüketim Harcamaları verisi takip edildi. Bu veri enflasyon verisinin öncüsü niteliğinde. Bu veri yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Gelen bu veri dolar tarafını zayıflattığından, kripto paralarda da kırmızı tablo hakim oldu.

Lider kripto para birimi Bitcoin, dün 62,783 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin için kritik eşik olan 63.817 dolar seviyesinin kırılması, kripto paralar tarafında düşüşleri beraberinde getirdi.

Bitcoin, bu düşüşlerini bugün bir miktar dizginleyerek bugün TSİ 15.45’te 64.374 dolar seviyesi civarına yerleşti. Bitcoin, bu seviyede yatay bir bant üzerinde bulunuyor.

BİTCOİN’LE BERABER ALTCOİNLER DE SATICILI SEYİR GÖRÜLDÜ

Altcoinlerin en büyüğü olan Ethereum, dün kritik 3.073 dolar seviyesine geriledi. Ethereum’un 3.000 doların altına sarkması Ethereum için büyük risk faktörü konumunda.

Ethereum aynı saat diliminde 3.137 dolar seviyesinden kayıplarını dizginlemeye çalışıyor. Ethereum’un bu seviyenin üzerine çıkması halinde toparlanmalar gündeme gelebilir. Ancak kritik 3.000 dolar bandının altına sarkması halinde düşüşler derinleşerek kayıplar büyüyebilir.