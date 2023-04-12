12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi

Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi

ABD enflasyon verilerinin açıklanması sonrası altında hareketlik başladı. Altının ons fiyatı 2 bin doları aşmasıyla iç piyasada gram altın dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle 1260 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:45
Takip Et

Piyasaların beklediği haber geldi. Altın rekor kırdı

Gram altın rekor kırdı. Piyasaların beklediği haber geldi
+
Aa
-

ABD'de yıllık enflasyon martta, şubat ayındaki yüzde 6'lık seviyesinden yüzde 5'e geriledi. Ayrıca ABD’deki banka iflaslarının psikolojik etkisi piyasada devam ediyor.

Küresel piyasada ons altının 2 bin doların üzerini görmesi iç piyasada gram altına yükseliş olarak yansıdı.

Ons altındaki artışa dolar kurundaki hareketlilik de eklenince gram altın 1260 liraya ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

İç piyasada gram altın 1260 lira olurken çeyrek altın 2 bin 115 liradan, yarım altın 4 bin 220 liradan, tam altın 8 bin 440 liradan ve Cumhuriyet altını 8 bin 640 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları Fed’in faiz kararlarının etkisiyle sert hareketler sergiliyor.

Fed bu yılın üçüncü faiz kararını 3 Mayıs’ta duyuracak.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından dikkatler Fed tutanaklarına çevrildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
7
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.