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İslam Memiş altını uçuracak gelişmeyi açıkladı. Zarar etmeyin dedi

İslam Memiş, altında yaşanacak yeni gelişmeleri açıkladı. Memiş, zarar etmeyin uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:58
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Piyasaların bir bileni İslam Memiş altını uçuracak gelişmeyi açıkladı. Zarar etmeyin dedi

İslam Memiş altını uçuracak gelişmeyi açıkladı. Zarar etmeyin dedi
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Para ve altın piyasalarının bir bileni İslam Memiş, altında yaşanacak gelişmelere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Memiş, Nasıl Bir Ekonomi TV'de yaptığı açıklamalarda, "Ekran fiyatlarıyla fiziki taraftaki işlemler ayrı. Ekranlarda gram altının fiyatı 20 lira daha ucuz görünüyor. Ben de diyorum ki sadece altın alacaklar değil altın alacaklar da dahil o ekrandaki fiyatlardan bozdurursanız zarar ederseniz" ifadelerini kullandı.

"Zarar etmeyin" uyarısında bulunan Memiş sebeplerini şöyle açıkladı:

"Bunu tekrarlama sebebim şu: Gençler araba almak istiyor. Tekrar bir ev alma, arazi almak düşüncesi oluyor. Bu birikimlerini de bozdurmak zorunda kalıyor. Haliyle ekran fiyatlarına bakıp bozdurmak hoş gelmiyor. Fırsatçılık yapan insanlar da var.

Şimdi bin 100'lü rakamlar karşımızda. Sadece dolar kurundan destek alarak gram altın buralara geldi. Ons altın daha bu işe dahil olmadı.

Bin 830 dolar üzerindeki atakların gram altın fiyatına da destek vereceğini görebiliriz. Bin 830 doların üstüne çıkarsa ons altın, gram altın da bin 100 aralığına gelir.

Bu yılla alakalı gram altın için bin 450 lira bir beklentim vardı. Dışarda ons altını serbest bırakmadılar.

Yoksa şu an gram altın bin 450 liraydı. Altın enflasyondan, resesyondan beslenir. Burada tamamen bir tezat vardı. Normalde dolar TL 20 lira seviyesinin üstünde. Hem kur hem de ons altın baskılanıyor." 

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