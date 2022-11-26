Ali Babacan Merkez Bankası'nın arka kapıdan sattığı dolar miktarını açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de Halk Meydanı programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AKP iktidarı için "Merkez Bankası'nı döviz yakma fırını olarak kullanıyor" ifadelerini kullanan Babacan, döviz kurundaki riskli ve yüksek orana dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası üzerindeki yanlış uygulamalarını sert şekilde eleştirdi:

Babacan şu ifadeleri kullandı:

Ülkeyi yönetenler Merkez Bankasını döviz yakma fırını olarak kullanıyor. Arka kapıdan satılan döviz miktarı 250 milyar doları geçti. Gizli saklı yapıyorlar. Sadece bu yıl faize ve kur farkına ödenen parayla 1 milyon konut yapıp insanlara bedava dağıtmak mümkündü. Fakirden alıp zengine veren bir ekonomik uygulama var şu anda. Ekonomik model de demiyorum çünkü model falan değil bu, bir kişinin aklına geleni yaptığı uygulama. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı Türkiye’de. Ülkenin Cumhurbaşkanı kapı kapı dolaşıyor 5 milyar, 10 milyar için. IMF geldi bizden borç para istedi. Biz bunu yaşadık Türkiye’de. Yunanistan kriz yaşadığında kredi teklif ettik. Nereden nereye...