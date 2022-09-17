Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın düşünce üzülen vatandaşlara yeni öneriler

"Gram altın 1000 liranın altına düşmez" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş iddiayı kaybetiğini kabul etti. Altın piyasasına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Tahminin yanlış çıkmasının ardından yeni bir video yayınlayan Memiş şunları söyledi:

"Altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında yaşanan sert düşüşler neyin habercisi? Öngörümde değişiklik var mı? Düşüşler ne kadar devam edebilir? Cevabını vermeye çalışacağım.

En son videomuzda bir iddiam vardı, eylül itibarıyla gram altın alamayacaksınız demiştim. İlk iki iddiayı ben kazanmıştım ama 3. iddiayı kaybetmiş oldum. Gram altın ekranlarda 973 olsa da serbest piyasalarda 998 lira seviyesinden işlem gerçekleştirmeye devam ediyor.

Pazartesi ve salı günü yukarı yönlü hareketler vardı. Ne zamanki ABD enflasyonu açıklandı, beklenenden yüksek geldi, rüzgar tersine döndü. 4 günde rüzgarın tamamen tersine döndüğünü görmüş olduk. Enflasyon yüzde 8.3 olarak açıklandı. Beklenti 8.1 idi. Türkiye'de ve birçok ülkede enflasyon rakamları yükselmeye devam ederken enflasyonla mücadele de zorlaşıyor.

21 Eylül'de ABD'de faiz kararı açıklanacak. Piyasalar şu anda 100 olarak fiyatlıyor. Bu fiyatlamaların içine dahil oluyor. Küresel piyasalarda bir de resesyon fiyatlanıyor. Borsalarda da sert satışlar gördük. Küresel borsalardaki satışlardan dolayı bizde de satışlar var. Dolar endeksi 110'u tekrar zorluyor. Uluslararası piyasalarda değer kazanıyor. Dolar-TL serbest piyasalarda 18.41-44 aralığında. Gram altında da aynı. 970 yok. Şu anda gram altın TL 992-996 lira seviyesinde anlık.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Peki, bundan sonra ne olabilir? Altının onsu 1660'a kadar geriledi. En güçlü destek 1680 dolar idi. 1680 aşağı yönlü kırılmasaydı problem yoktu ama çok sert fiyatlama gerçekleşti. Bugün 1654'e kadar sert çekilme gördük. 1640-1610 destek seviyesi. Haliyle gram altın 1000 liranın altına sarktı. Aslında dolar kuru bir miktar gram altının kurtarıcısı oldu, daha sert satışlar da görebilirdik. Fed enflasyonla mücadele edemediği için faizi artırıyor. Piyasalar durgunluğu, enerji krizlerini ve Avrupa'daki resesyonu fiyatlıyor. Bu iyi bir şey değil.

Altın ve gümüşü gerçek değerinden bırakırlarsa insanların enflasyona olan güveni iyice düşecek. İşler iyi algısı için kripto paraları, emtia fiyatlarını, borsaları baskılıyorlar. 21 Eylül'e kadar da sanırım bu süreç devam edecek. Küresel piyasaları önümüzdeki aylarda iyi günler beklemiyor. Mantık dışı bir gelişme altın ve gümüşün onsunun baskılanması.

Altın ve gümüş sınırlı varlıklardır, merkez bankaları stoklamaya devam ediyorlar. Altın ve gümüş şu anda dolar sahiplerine ucuz. Doların sahipleri bedavadan altın ve gümüşü topluyor. Doların sahipleri değerli ve sınırlı varlıkları ucuza topladıkları için içeride gram altın ve gram gümüş yatırımcısı da korku ve panikle satış yapıyor. Ben bunu garipserim. Bütün merkez bankaları rezervlerini artırmaya devam ediyor. Son 20 yıldır gram altın yatırımcısına kazandırmada 1.'liği elden bırakmadı. Yıla 785 liradan başlayan gram altın TL şu anda 997 lira seviyesinde. 9 aydaki getirisini görüyorsunuz.

Şu anda ons fiyatında sert düşüş var ama dolar TL kuru kazandırmaya devam ediyor gram altın yatırımcısına. Gram altın uzun vadede hiçbir zaman kaybettirmeyen bir emtiadır. Rezerv para niteliği taşıdığı için merkez bankaları altın stoklamaya devam ediyor fiziki tarafta. Elinde ilk kez yeni TL geçen olabilir. Orta ve uzun vade için gram altın TL fiyatı benim nazarımda alınabilir, gümüş gramı alınabilir. Eline yeni dolar geçmiş biri ons altında, ons gümüşteki düşüşleri fırsat olarak değerlendirmeli. Ben her yıl bu düşüşler yaşanınca insanların tepkilerine alışığım.

Yıllardır insanların aylık fiyatlamalar üzerindeki psikolojisi hep şu: Ben 1000 liradan aldım, 1000 altına sarktı, o istiyor ki hiç düşmesin aldıktan sonra. Gümüşü 12 liradan aldım, 11 lira olmasın. Bu iş nasıl olacak? İnsanlar kendilerine dert arıyorlar. Gram altın düşmüş, gram gümüş düşmüş, yandık. Yıllık bazda ne oldu? Eğer siz yatırım araçlarına indi, çıktı olarak bakıyorsunuz yatırımcı olamazsınız. En rahat yatırımcı miktara odaklanandır. Benim elime 18 bin lira geçmişti, gram altına bakmadan aldım. 1008 liradan aldım, bugün 997. Almasaydım cümlesi benim ağzımdan çıkmaz. Aylık veya haftalık dalgalanmalara karşı hep miktara odaklanmalısınız. Altın ve gümüş güvenli limandır. Yıl sonu öngörümde değişiklik yoktur. Olsa zaten nedenlerden dolayı aşağı yönlü revize etmek zorunda kaldım derdim ama yok." (Duvar)