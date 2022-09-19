Süleyman Demirel'in 2023 seçimlerinin sonucunu açıkladığı sözler yeniden gündem oldu

Vatandaş her gün art arda gelen zamlar, ödenemeyen fatura bedelleri sebebiyle isyanda. Enflasyon 1998'den beri en yüksek düzeyde. Temmuz ayında yüzde 79.6 olarak açıklanan enflasyon Ağustos ayında yüzde 80.21'i gördü.

Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yıllar önce Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz ve Erdal İnönü ile birlikte TRT'de bir programa katılmış; enflasyonla ilgili düşüncelerini açıklamıştı.

Süleyman Demirel’in programdaki konuşması yeniden sosyal medyanın gündeminde.

"Türkiye’nin birinci sorunu enflasyon" diyen Süleyman Demirel'in "Esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar" ifadesi dikkat çekiyor.

İşte 2023 seçiminin sonucunu yıllar önce gören Süleyman Demirel'in konuşması;

"Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır"

Demirel videoda "Doğrudur Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyondur. Hakikaten bugün, enflasyon dediğimiz halk günlük yaşar. Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır. Esasen enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletleri içinden bozan bir olaydır. Esasen enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir. Ahlakı bozar. Borcu olan borcunu ödeyemez. Alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır. Onun için Batılılar enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler. Tek kollu canavar derler" diye konuşmuştu.

Süleyman Demirel kimdir?

1993-2000 yılları arasında Türkiye'nin 9. cumhurbaşkanı olarak görev yapan Türk siyasetçi, mühendis ve devlet adamı.

Bundan önce, 1965-1993 yılları ​​arasında yedi farklı hükûmette toplam 10 yıl 5 aylık bir süreyle başbakanlık görevinde bulundu.[3] Ayrıca 1964-1980 yılları arasında Adalet Partisi, 1987-1993 yılları arasında ise Doğru Yol Partisi genel başkanı olarak görev aldı.

Demirel, siyasi kariyeri boyunca birçok ilki gerçekleştirdi. Türkiye'nin çok partili sisteme geçtiği 1946'dan sonraki dönemde, kurduğu 7 hükûmetle en çok hükûmet kuran siyasetçi, Türk siyasi tarihinde İsmet İnönü ve Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en uzun süre görev yapan başbakan, 41 yaşında başbakanlık koltuğuna oturan en genç başbakan, 40 yaşında parti genel başkanı olan en genç politikacı ve 30 yaşında bir kamu kurumuna atanan en genç genel müdür rekorlarını kırdı.

17 Haziran 2015'te, tedavi gördüğü hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşında yaşamını yitirdi.