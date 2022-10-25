Trafikte avukata feci dayak: Plakası kapalı otomobilden indiler tekme tokat dövdüler

Ankara'nın Çankaya ilçesi İncek mevkinde, evinden işine gitmek üzere yola çıkan avukat Ali İhsan Ü., bir süre sonra arkadan bir otomobilin çarpması nedeniyle aracını durdurdu.

PLAKASI KAPALI OTOMOBİLDEN İNDİLER

DHA'da yer alan habere göre plakası kapalı olan otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, otomobilinin arkasındaki hasara bakmak için inen Ali İhsan Ü.'ye saldırdı. 4 kişi, yere düşen Ali İhsan Ü.'yü tekme tokat darp etti. Saldırı anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Görüntüde, 4 kişinin Ali İhsan Ü.'yü darp ettiği, araçtaki bir kişinin de bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği görüldü. Aldığı darbelerle hafif yaralanan avukat Ali İhsan Ü., şikayette bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.