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Plastik doğrama atölyesinde yangın paniği

Kocaeli'de plastik doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:12
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Plastik doğrama atölyesinde korkutan yangın

Plastik doğrama atölyesinde yangın paniği
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İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki plastik doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Adalı Sokak'ta bulunan plastik doğrama atölyesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, atölye içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Plastik malzemelerin arasından yükselen dumanları gören atölye çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada atölye çalışanları ise zarar görmeyen plastik malzemeleri kurtarabilmek için zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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