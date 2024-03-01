Plastik sektöründen Avrupa ile iş birliği çağrısı

Avrupa’nın tüm PET tedarik zincirini temsil eden, PET'in sürdürülebilir anlamda büyümesini sağlamak PET toplama ve geri dönüşümünü artırmak için iş birliğini artırmayı hedefleyen PETCORE Europe Derneği, Belçika’da bir etkinliğe imza attı.

Etkinliğe katılan isimler arasında Avrupa Komisyonu Sanayi Direktörlüğü'nden Laure Baillargeon, Avrupa Komisyonu Sağlık Direktörlüğü'nden Klaus Berend ve Avrupa Komisyonu Çevre Direktörlüğü'nden Wolfgang Trunk yer aldı.

PETCORE Europe 2024 Konferası adıyla düzenlenen etkinliğe katılan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu ise Türkiye’nin ve Avrupa PET endüstrisinin uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

Avrupa PET endüstrisinin mevcut durumu, yeni teknolojiler ve uygulamalar üzerine yaklaşık 300 profesyonel katılımcının izlediği ve Avrupa Birliği’nden üst düzey bürokratların katıldığı konferansta, 50'den fazla teknik sunum gerçekleşti.

Üçüncü yılındaki Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kızıldeniz'deki saldırılar gibi jeopolitik dinamiklerin önemli başlıklardan biri olduğu organizasyonda, geri dönüşüm de öne çıkan konular arasında yer aldı.

AB, TÜRKİYE’Yİ TİCARET ENGELİ YAKLAŞIMLARININ DIŞINDA GÖRMELİ

“Avrupa’da PET şişelerde 2030 yılından itibaren şişenin ağırlığının yüzde 30’luk kısmının atıklardan geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılması zorunlu hale gelecek” diyen Eroğlu, “Bu konuda atıkların geri dönüştürülüp Avrupa’da olduğu gibi gıda ile temas edebilmesi için ülkemizdeki mevzuatların revize edilmesi gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımızla bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle yeni AB mevzuatına uygun olarak gıda ile temas eden mekanik geri dönüştürülmüş PET atıkların kapsam dahiline alınması gerekiyor. Avrupa Komisyonu’ndan da beklentimiz bu sürecin samimi olarak çevre kirliliğini önde tutan bir yaklaşım içinde yapılması yönündedir. Ancak bazı mevzuat ve uygulamalar bu süreçlerin ticaret engeli çıkarmaya yönelik bir hal aldığını ortaya koyuyor. Türkiye, AB ile üyelik sürecine devam ediyor. Doğudan gelen rekabetle ilgili ciddi sıkıntıları olan Avrupalı dostlarımızın, Türkiye ile iş birlikleri karşılıklı menfaatimizedir. Bu yüzden Türkiye’yi ticaret engeli yaklaşımlarının dışında görmeleri gerekir diye düşünüyoruz” dedi.

İŞ BİRLİĞİ VE İNOVASYONU TEŞVİK ETMEYİ HEDEFLİYORUZ

Eroğlu, Türkiye'nin plastik mamul üretiminde Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci sırada olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en büyük ticari ortaklarından biri olan Avrupa ile pek çok sektörde önemli iş birliklerine imza atıyoruz. Önümüzdeki dönemde geri dönüşüm konusunda da iş birliği yapmayı; hem ekonomi hem de çevresel anlamda sorumluluklarımızı yerine getirmeyi önceliklendiriyoruz. PET kullanımını artırma konusunda tüm paydaşlarla çalışmalarımızı geliştirmeyi son derece önemsiyoruz. Sürdürülebilir malzemelerin kullanımını teşvik ederek ve geri dönüşüm süreçlerini iyileştirerek, plastik endüstrisinin çevresel etkilerini azaltmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüm paydaşlarımızla iş birliği yaparak, inovasyonu teşvik eden ve sektördeki en iyi uygulamaları benimseyen bir vizyon geliştirme konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

REPLAST’A YOĞUN İLGİ

İstanbul’da 2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ilk uluslararası geri dönüşüm fuarı olan RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Hammaddeleri Fuarı’nın önemine de değinen Eroğlu, “TÜYAP ve Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) iş birliğiyle TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara, AB’li sektör paydaşlarımızı da davet ettik. Şu ana kadar aldığımız geri dönüşler büyük bir ilginin olacağını gösteriyor” dedi.