Polislere kötü haber Bakan Yerlikaya’dan geldi

TBMM’deki İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde eski Şanlıurfa Emniyet Müdürü olan AKP Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu Bakan Ali Yerlikaya’ya polislerin emeklilik yaşıyla alakalı soru yöneltti.

10 Haber’de yer alan habere göre, polislerin ‘isteğe bağlı olarak 60 yaşına kadar’ çalışabilmesi için herhangi bir çalışma olup olmadığını soran Tipioğlu “55 yaşında emekli olan polislerimizin gerek günümüzün şartları gerekse yaşam süresinin uzaması sebebiyle diğer kamu görevlileri gibi emeklilik yaş hadlerinin 60 yaşına, benzer şekilde birinci sınıf emniyet müdürlerinin de 65 yaşa çıkarılması hususunda bir çalışmanız var mı?” dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya AKP’li Tipioğlu’nun sorusuna “Evet, torba yasada bir teklifimiz olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Bizim de EGM olarak müdürlerimizin ve diğer personelimizin emeklilik yaşını daha yukarıya almak hedefimiz” yanıtını verdi.

Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60 yaşında, başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56 yaşında, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurları 55 yaşında resen emekli oluyor.

Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer polisin emeklilik yaşı için gündemde olan değişikliğe dair 10Haber’e yaptığı açıklamada “Emniyet teşkilatında personelin yararına hiçbir düzenleme düzenli kalmamıştır. Bu düzenleme, memurların yıpranma payı hakkını yok ederken müdürlerin daha uzun süre görevde kalmasını sağlıyor” dedi.

2008’de yapılan düzenlemeyle de polisin emeklilik yaşında değişiklik olduğunu hatırlatan Sezer “55 yaş olunca mesleğe geç yaşta başlayan ve erken yaşta başlayan arasında hak farkı oluyor. Öte yandan polisin meslek kariyeri boyunca beş yıllık yıpranma payı göz ardı ediliyor” diye konuştu.

Yeni yapılacak düzenlemenin emniyet müdürlerinin görev süresini uzatacağını belirten Sezer polis memurlarının geç yaşlara kadar sokakta görev yapacağını söyledi. Sezer “60 yaşında yönetici olabilir. Ama o yaşta sokakta suçlu kovalayan polis memuru olamaz” dedi.