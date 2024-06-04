Poliste yakalanınca “Türk polisinden kaçılmaz” dedi

Kaynak: İHA
Poliste yakalanınca “Türk polisinden kaçılmaz” dedi

Aksaray'da yaşanan bir olayda, trafik polisinin dur ihtarına uymayan bir sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edilen şahıs, polis ekiplerine ilginç bir yorumda bulunarak, "Polis benim korkulu rüyam, Türk polisinden kaçılmaz" ifadelerini kullandı.

Aksaray'da gece yarısında bir olay meydana geldi. Kalealtı Caddesi'nde gerçekleşen olayda, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle devriye gezen bekçiler ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, şüpheli bir araca "dur" emri verdi.

Ancak, 68 ADF 842 plakalı aracın sürücüsü, emre itaat etmeyerek kaçmaya çalıştı ve kısa bir takibin ardından pusuda bekleyen başka bir polis ekibi tarafından durduruldu. Gözaltına alınma esnasında direnen ve ehliyetinin olmadığını itiraf eden 23 yaşındaki sürücü Ö.E., kelepçelenirken tepki gösterdi. Polis aracına bindirilirken de arka koltuğa oturmayı reddeden sürücü, telefonunu isteyerek direnişini sürdürdü.

İstanbul'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir sürücü, kimlik doğrulama sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını tekrar edemeyince, "Kimliğimi unutturdunuz" diyerek memurları itham etti. Alkol denetiminde 0.63 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, daha önceden alkollü araç kullanma suçundan ehliyetini kaybettiğini belirtti. Kendisini sanayi esnafı olarak tanıtan sürücü, ehliyetini kaybetmenin bir yandan iyi olduğunu, zira bu sayede daha büyük bir cezadan kurtulduğunu ifade etti.

Polis ekiplerinden kaçma girişiminde bulunduğunu itiraf eden sürücü, kaçışının başarısız olduğunu ve aracına ceza yazılacağını düşündüğünü söyledi. Yapılan incelemelerde, sürücünün geçmişte de alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin kalıcı olarak iptal edildiği ortaya çıktı. Bu seferki ihlalleri için toplamda 19 bin 417 TL para cezasına çarptırılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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